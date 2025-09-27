Así está Alma, la hija de Mariano Martínez y Camila Cavallo

Mariano Martínez combina su ajetreada agenda laboral con su rol de padre, un rol del cual disfruta cada vez que sus proyectos se lo permiten. En esta oportunidad el actor mostró cómo está Alma, su tercera hija, productor de su amor con la modelo Camila Cavallo.

Aunque el galán de telenovelas suele mantener alejada su vida privada del ojo mediático, de vez en cuando comparte imágenes y videos de los tiernos momentos como padre en sus redes sociales.

Mariano Martínez y su hija Alma | Instagram

Alma, la tercera hija de Mariano Martínez

Mariano Martínez conoció a Camila Cavallo en 2016 a través de una serie de proyectos en común que los unieron. Años más tarde, nació Alma, la primera hija de la modelo, pero tercera del dramaturgo que ya es padre de Olivia y Milo. La pequeña, que hoy tiene 8 años nació un 25 de junio, comparte a diario diversas actividades con su progenitor, quien se muestra orgulloso de ella.

Alma, hija de Mariano Martínez | Instagram

“Desde que nació, jugar con ella fue siempre una forma de amarnos. Imaginación pura, disfraces improvisados, muñecos que cobran vida y mundos que inventamos juntos. Lo increíble es que seguimos jugando igual que hace 6 años, 5, 4, 3… El mismo juego, el mismo idioma, la misma conexión. Y eso me emociona profundamente”, escribió en la red social de la camarita mediante una serie de fotografías llenas de momentos juntos, donde las risas y las miradas cómplices no faltaron.

En este extenso posteo se la podía ver a la niña sonriente en compañía de su padre. “En este carrusel, aparecen otros momentos: cuando tenía dos años y medio, bailando y soñando juntos, y tantos juegos más a lo largo de los años”, escribió con nostalgia. Acto seguido, expresó: Hoy, con ocho recién cumplidos, sigue siendo esa alma luminosa, libre y feliz. Mi hija, mi compañera de aventuras. La admiro en todo lo que es: como hija, hermana, amiga, alumna… pero sobre todo como persona. Y me conmueve ver cómo crece y cómo seguimos construyendo este vínculo único que tenemos".

Por su parte, Alma disfruta su infancia rodeada del amor de sus padres, fusionando sus clases de taekwon-do con el baile. Según el material audiovisual, la chiquilla lleva en sus genes la actuación al igual que sus padres ya que en reiteradas oportunidades se la vio con micrófono en mano, sumamente desinhibida y llena de alegría por sus puestas en escenas.

Mariano Martínez y Alma | Instagram

Cabe destacar que, Mariano Martínez en reiteradas oportunidades manifestó los sentimientos que le generan ser el guardián de sus tres herederos. “Ser papá es lo que más me gusta en la vida. Gracias a Dios por elegirme para esta tarea hermosa. Siempre voy a estar, paso a paso, al lado de ustedes. Los amo con todo mi corazón”, aseguró en un collage donde aparecen los tres hermanos sonrientes junto al actor.

