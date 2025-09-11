L-Gante sobre Wanda Nara: “Aprendí en muchos niveles, sexual y empresarial”

L-Gante habló sin filtros sobre su historia con Wanda Nara. En su paso por +CARAS con Héctor Maugeri, el referente de la cumbia 420 se animó a contar detalles íntimos de una relación que, desde el comienzo, estuvo marcada por la pasión y la polémica.

L-Gante aseguró que su vínculo con Wanda Nara fue mucho más que sexo

Siempre se habló de que lo sexual ocupaba un lugar central en la pareja. Maugeri no dudó en preguntarle al respecto: "Muchos decían que la conexión con Wanda era 100% sexual, que eso sostenía el vínculo". A lo que L-Gante respondió con humor y franqueza: “No, en todo, en todo. En lo sexual 100% o 200%. A la hora de hablar yo también aprendí muchas cosas de ella, tanto en el nivel empresario como en el nivel sexual también, en todo”.

Con la misma sinceridad, agregó: “A nivel sexual ella también aprendió de mí. En lo empresarial, uno siempre tiene algo para aprender del otro. Creo que los dos nos enseñamos un poquito, siempre”.

El cantante también contó que, mientras duró la relación, llegaron a hablar de casamiento e hijos, pero explicó por qué no prosperó: “No me gustó que me quiera convencer de esa manera. Quizás si me decís ‘por todo lo que recorrimos, por todo el tiempo que llevamos y porque estoy totalmente convencido de que encajamos súper bien’, sin Ferrari y sin nada, por lo normal, quizás pensaría ir para adelante de una”.

L-Gante en +CARAS.

Finalmente, aclaró que el distanciamiento con Wanda se dio porque necesitaba enfocarse en resolver cuestiones personales con Tamara Báez, madre de su hija Jamaica: “Volví a acercarme a la mamá de mi hija porque no la veía hace como un año y necesitaba aclarar unas cosas que dentro de mí me hacían muy mal”.

Durante la entrevista con Héctor Maugeri en +CARAS, L-Gante dejó claro que con Wanda Nara hubo mucho más que fuego y polémica: una relación donde aprendió en lo sexual, en lo personal y hasta en lo empresarial.

MDP