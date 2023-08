Majo Favarón es la esposa de Aníbal Lotocki y hace más de 10 año trabaja como su secretaria coordinando los turnos con los pacientes, también se realizó intervenciones quirúrgicas con el cirujano. La mujer suele mantener un perfil activo en las redes sociales para defenderlo de las denuncias, pero tras la muerte del diseñador de moda se mantuvo en silencio.

Quién es Majo Favarón, la esposa de Aníbal Lotocki que lo defiende de las acusaciones

Lotocki nuevamente se encuentra en el centro de los escándalos tras la muerte de Mariano Caprarola a causa de una insuficiencia renal por la misma calcemia que enfrenta Silvina Luna, quien vio mejorías en su salud luego de estar tanto tiempo internada. El cirujano enfrenta varias denuncias y a principios del 2022 lo condenaron a 4 años de prisión y 5 de inhabilitación tras la muerte de un hombre de 50 años en su consultorio en plena intervención.

Sin embargo, Majo, quien se casó con Aníbal e el año 2019, lo defiende a puño y espada de las acusaciones de mala praxis. Ambos comenzaron su relación amorosa luego de que ella comenzara a trabajar como su secretaria en su consultorio privado, por lo que tiene mucho conocimiento del estado de todos los pacientes.

Majo Favarón, esposa de Aníbal Lotocki

Desde el lugar como esposa y secretaria privada, Favarón dio varias entrevistas en la televisión hablando de los buenos trabajos de Lotocki y señalando que él no tiene la culpa de los efectos adversos que atraviesan pacientes como Silvina o Fran Mariano. Incluso, señaló en "Nosotros a la Mañana" que "Tengo las fotos de él de la última vez que lo vimos en el 2015. Entre ese año y estas fotos que se ven ahora, hubo un montón de médicos que lo operaron y ninguno de esos cirujanos fue Aníbal", en referencia a la supuesta mentira de Fran.

Además del vínculo sentimental y laboral, Majo también fue una de as pacientes de Aníbal realizándose distintos procedimiento quirúrgicos para mejorar la estética de su apariencia. Si bien ella niega haber tenido algún problema de salud, Virginia Gallardo compartió la hipótesis de que también es víctima del cirujano.

“Majo no me parece que no haya tenido ese problema de salud, porque ella tiene un tajo de lado a lado debajo del glúteo”, expresó en uno de los programas. “Se lo veo, lo tiene. Obviamente, tanto Mariano como Majo tuvieron que proceder a un tatuaje para disimular. Pero que está, está... ¿Por qué no le preguntan qué le pasó?”, cerró.

Majo Favarón y Aníbal Lotocki

Asimismo, comenzó a correr el rumor de que Lotocki le propuso matrimonio para que ella no pueda declarar en su contra. Tras la muerte de Mariano y el delicado estado de Luna, Majo Favarón solo dio algunas entrevistas y expresó que entiende la posición en la que se encuentran, pero que Aníbal Lotocki no se merece la sentencia que le dieron.