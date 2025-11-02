Así fue el cumple de Mirko, el hijo de Marley: Minecraft, inflables gigantes y torta personalizada

El pasado 27 de octubre, Mirko, el hijo de Marley, cumplió 8 años y este fin de semana su papá decidió realizar una gran fiesta donde no faltó ningún ingrediente para celebrar a lo grande. Todo quedó registrado en la cuenta personal de Instagram del cumpleañero -la cual es administrada por el conductor- y del propio Marley, donde se revelaron los pormenores del sofisticado menú, la decoración y hasta la presencia de minifamosos que acompañaron al niño en este día tan especial para él y su familia.

El glamoroso cumpleaños de Mirko preparado por Marley

Este domingo 2 de noviembre, Marley celebró el natalicio de Mirko, quien nació un 27 de octubre de 2017, siendo el primer hijo del conductor que vino al mundo mediante subrogación de vientre en Estados Unidos. Es así que hoy, el histórico presentador de Telefe decidió festejar el cumpleaños de su primogénito a lo grande mediante una megafiesta llena de inflables gigantes, golosinas, gastronomía de primer nivel y souvenirs de Minecraf que consistieron en cartucheras y mazos de cartas, demostrando el inmenso cariño que le tiene a su hijo.

Marley y Mirko | Instagram

A través de las historias de la famosa red social de la camarita, el padre de Mirko mostró en detalle el extravagante fingerfood -donde se sirven platos grandes y complejos en porciones pequeñas que se pueden comer con los dedos y en un solo bocado, sin necesidad de cubiertos-. Este catering consistió en variedad de pizzas y empanadas, junto a distintos tipos de bocados mayormente salados. Además, para complementar la oferta gastronómica, se desplegó una amplia mesa con sushi de diferentes sabores para agasajar a todos los asistentes.

Por su parte, el candy bar estuvo conformado por diversidad de tortas y postres para deleitar a los invitados. Entre los asistentes destacados se observó la presencia de Vicky Xipolitakis y su hijo Salvador, quienes disfrutaron animosamente de las atracciones, incluyendo los toboganes gigantes dispuestos para el entretenimiento de chicos y no tan chicos.

Mirko celebró al aire libre con una gran decoración de su juego favorito

El festejo de Mirko se llevó a cabo en la zona norte de Buenos Aires, específicamente en Benavidez, bajo un formato al aire libre que permitió el despliegue de grandes juegos. No faltó la presencia de inflables de gran tamaño y hasta una pista de carrera para el disfrute de los amiguitos de Mirko. A su vez, se estableció una zona ambientada cien por ciento con la temática Minecraf y la tradicional torta de cumpleaños de dos pisos. Los globos de colores verdes y negro, las mesas infantiles pensadas al detalle para que cada amiguito tenga su cajita con las sorpresas más tiernas de este popular juego cúbico. Para los adultos se desplegó un amueblado con cómodos sillones de exterior junto a las mesas ratonas haciendo juego.

De esta manera, el cumpleaños de Mirko fue una celebración llena de estilo que combinó la temática Minecraft con lujos como el fingerfood gourmet y la presencia de figuras conocidas del espectáculo. Al parecer, la fiesta al aire libre cumplió con todas las expectativas de un festejo al aire libre, pese a la lluvia de la mañana que no logró opacar el festejo. "Hoy llenamos de diversión el cumple de Mirko", fue la frase que escribió el afamado conductor a modo de resumen de los momentos más destacados de la jornada.

NB