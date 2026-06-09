Exequiel Palacios atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera profesional. Consolidado como una de las figuras del Bayer Leverkusen y pieza habitual de la Selección argentina, el mediocampista también disfruta de un presente pleno en el plano sentimental. Lejos de las polémicas que marcaron parte de su vida privada en los últimos años, el tucumano apostó nuevamente al amor y oficializó su relación con Yamila Gaetano.

Quién es Yamila Gaetano, la pareja de Exequiel Palacios

Aunque Exequiel Palacios suele mantener un perfil bajo cuando se trata de cuestiones personales, algunas publicaciones en redes sociales alcanzaron para confirmar el romance. La pareja se muestra de manera esporádica, con imágenes que reflejan complicidad, viajes y momentos compartidos en Europa, donde el futbolista desarrolla su carrera deportiva.

La historia de amor comenzó luego de la mediática separación del campeón del mundo de Yésica Frías. Desde entonces, el jugador eligió resguardarse de la exposición y enfocarse tanto en su crecimiento profesional como en su bienestar personal. En ese contexto apareció Yamila Gaetano, quien se convirtió en una de las personas más importantes de su círculo íntimo.

Exequiel Palacios y Yamila Gaetano

Uno de los gestos que más llamó la atención ocurrió tras la histórica consagración del Bayer Leverkusen en la Bundesliga. En medio de los festejos por el título, Exequiel Palacios compartió una fotografía junto a su novia y le dedicó un romántico mensaje que rápidamente despertó la atención de sus seguidores. "Hermosa mía", escribió el futbolista, dejando al descubierto el gran momento que atraviesan como pareja.

Quién es Yamila Gaetano, la novia de Exequiel Palacios

A diferencia de otras parejas de futbolistas que construyen una fuerte presencia pública, Yamila Gaetano elige la discreción. Si bien se desempeña como creadora de contenido digital y tiene actividad en redes sociales, mantiene un perfil reservado y evita exponer aspectos de su intimidad.

Romance confirmado: Exequiel Palacios y Yamila Gaetano

Actualmente, su cuenta de Instagram permanece privada, una decisión que refleja su deseo de resguardar su vida personal pese al interés que genera su relación con una de las figuras de la Scaloneta. Sin embargo, quienes siguen de cerca al jugador saben que ella ocupa un lugar central en su presente.

Instalada junto a Exequiel Palacios en Europa, Yamila lo acompaña en esta etapa profesional que lo encuentra cosechando éxitos dentro de la cancha. Lejos de los flashes y las controversias, la pareja parece haber encontrado el equilibrio perfecto entre el amor y la privacidad, construyendo una relación basada en la compañía cotidiana y el bajo perfil.