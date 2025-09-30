Quién es Matías Ochoa, el argentino que sorprende en un reality de cocina de Telemundo

Matías Ochoa, el argentino que sorprende en un reality de cocina de Telemundo, suma una nueva experiencia a su recorrido internacional en televisión. Con paso firme por distintos formatos de competencia, su participación actual lo presenta en una faceta distinta, marcada por desafíos culinarios y momentos que mostraron su fuerte personalidad.

Matías Ochoa, el joven argentino que se robó todas las miradas en un reality de cocina de Telemundo

Matías Ochoa, el argentino que sorprende en un reality de cocina de Telemundo, continúa ampliando su perfil en el mundo del entretenimiento. Desde sus inicios en San Luis hasta su presencia en producciones internacionales, su historia combina competencia, estrategia y una adaptación constante a nuevos escenarios.

Con apenas 26 años, logró consolidarse como una reconocida figura en el mundo del entretenimiento digital y la televisión. Su recorrido combina redes sociales, modelaje y participación en distintos realities internacionales, lo que lo convirtió en uno de los influencers argentinos con mayor proyección en América Latina.

Desde 2017, Matías Ochoa genera contenido en plataformas digitales, ganando seguidores por su estilo directo y su presencia constante. Con el tiempo, su perfil se amplió hacia el modelaje y la televisión, donde participó en varios formatos de competencia. Entre los realities en los que estuvo se destacan Combate Guatemala (2019), Esto es Guerra, Guerreros México (2021) y La Venganza de los Ex VIP.

Actualmente, el influencer forma parte de Top Chef VIP, un reality de cocina producido por Telemundo que se graba en México. En este formato, distintos participantes compiten preparando platos bajo presión, enfrentando desafíos técnicos y creativos. La participación del joven llamó la atención por su capacidad de adaptación y por los momentos que protagonizó.

Uno de los episodios más comentados fue cuando, como parte de una estrategia grupal, sus compañeros le dejaron únicamente dos morrones para cocinar. A pesar de la limitación, Matías Ochoa logró completar el desafío y presentó un plato que llamó “los cuatro puñales”. El nombre fue una referencia simbólica a la situación vivida, dejando en claro su postura con lo sucedido.

Su participación en Top Chef VIP se suma a una trayectoria que combina entretenimiento, imagen y versatilidad. El joven también incursionó en la música, lanzando temas como “Acércate”, “La Canadiense” y “Aunque Intente Olvidarte”, este último de estilo bachata. Además, mantiene una cuenta en OnlyFans, donde ofrece contenido exclusivo para suscriptores.

Con una base de seguidores que supera los 15 millones en TikTok y más de 3 millones en Instagram, el modelo continúa expandiendo su alcance. Su participación en el reality de cocina refuerza su presencia en la televisión hispana y lo posiciona como uno de los argentinos con mayor visibilidad en el circuito.

Matías Ochoa, el argentino que sorprende en un reality de cocina de Telemundo, continúa sumando experiencias en el mundo del entretenimiento internacional. Su participación en el certamen gastronómico se integra a un recorrido que incluye competencias en distintos países, donde mostró carácter y versatilidad.

