Lionel Messi confirmó el mal momento que pasa su familia y los motivos de sus lágrimas

Mientras todo un país celebraba el hat-trick de Lionel Messi en el debut de la Selección Argentina frente a Argelia, el delantero protagonizó una escena cargada de emoción que terminó por quebrarlo hasta las lágrimas. Detrás de los éxitos y los récords futbolísticos, el astro argentino se encuentra atravesando situaciones personales que le resultaron imposibles de disimular. En ese contexto, durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, abrió su corazón y dejó al descubierto su costado más humano y sensible.

La palabra de Lionel Messi tras su llanto en pleno festejo del gol

Como era de esperarse, tras la goleada liderada por Lionel Messi en el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, todas las miradas se posaron sobre el capitán albiceleste. Por eso, durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, respondió las preguntas de los periodistas, quienes no solo destacaron su brillante actuación y su hat-trick decisivo, sino también un gesto que llamó especialmente la atención: el sorpresivo llanto en el festejo del primer gol.

“Es por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados. Estoy agradecido a toda la delegación, como siempre, al lado mío”, destacó el rosarino evitando profundizar los detalles y manteniendo el hermetismo que lo caracteriza. Luego, en la zona mixta, fue abordado por Juan Pablo Sorín -excompañero de seleccionado- volvió a retomar estas declaraciones y expresó: “Hasta las lágrimas por la familia, por tu familia, y por esta otra familia que es la Selección, ¿no?“.

Con la humildad que lo caracteriza, el goleador respondió de manera breve, pero de manera sincera: “Sí, sí... La verdad que, por la familia, más que nada. Porque, bueno, siempre está ahí, siempre acompaña”. Luego, profundizó sobre el difícil momento familiar que atraviesa y agregó con visible emoción: “Ahora estamos en un momento difícil, así que se juntaron muchas cosas. Pero obviamente también por ellos, que son un grupo espectacular que me sostiene y me hace estar feliz”.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi | Instagram

Las repercusiones de las declaraciones de Lionel Messi en las redes

La carrera deportiva de Lionel Messi ha estado marcada por los logros dentro del campo de juego y alejada de los escándalos mediáticos que pudieran perjudicar su nombre. A lo largo de más de dos décadas de trayectoria, construyó junto a Antonela Roccuzzo una imagen sólida y admirada en todo el mundo. Aunque suele mantener un perfil reservado y mide cuidadosamente cada una de sus declaraciones, al regresar a la concentración recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un mensaje cargado de simbolismo.

“Feliz por el comienzo, agradecido por el cariño y muy orgulloso de ver a este grupo volver a competir como viene haciéndolo todos estos años”, expresó. En cuestión de minutos, su caja de comentarios se llenó de miles de mensajes de fanáticos que le dejaban palabras de aliento y le declaraban su amor por todos los momentos cosechados con la selección.

Posteo de Lionel Messi | Instagram

Por su parte, su esposa, lo halagó en su perfil compartiendo postales junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro en el palco del Kansas City Stadium. “Vamos Argentina. Con vos siempre, Leo Messi. ¡Sos increíble!”. El propio Messi reaccionó generando un romántico ida y vuelta. “Los amo”, comentó junto a cuatro emojis de corazones rojos: uno para cada uno de ellos.

Sin brindar mayores detalles y evitando profundizar sobre el delicado momento que atraviesa a nivel familiar, Lionel Messi dejó en evidencia la dualidad que marca su presente: la alegría de disputar una nueva Copa del Mundo y la carga emocional de una situación familiar compleja. Entre la euforia por el triunfo y la sensibilidad que mostró dentro y fuera de la cancha, el capitán argentino expuso una faceta poco habitual que conmovió tanto a sus compañeros, a la prensa como a los fanáticos a lo largo y ancho del planeta.