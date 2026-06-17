Las personas que acompañan a Lionel Messi en su momento más difícil: de Rodrigo de Paul a Lionel Scaloni

En cuanto la pelota venció las manos de Luca Zidane y estalló contra la red del Kansas City, Lionel Messi rompió en llanto. Una imagen que rápidamente recorrió la portada de los portales de noticias y millones de historias en las redes sociales y que parecía encontrar una sentencia clara: el 10 había sucumbido ante la emoción de una noche histórica.

Sin embargo, esas especulaciones se terminaron una vez que Szymon Marciniak hizo sonar su silbato y decretó la victoria de Argentina. Como es habitual, Lionel Messi se acercó a dialogar con la prensa que lo esperaba y se encargó de aclarar lo que estaba pasando. “La verdad que por la familia más que nada. Porque, bueno, siempre está ahí, siempre acompaña. Ahora estamos en un momento difícil, así que se juntaron muchas cosas”, declaró.

Tras esas primeras palabras, se refirió al grupo y habló de la manera en la que “lo sostienen y lo hacen sentir feliz”. Un mensaje que no trajo nombres propios, pero que dejó entrever lo que era un secreto a voces: que, más allá de su condición de líder, dentro del plantel tiene amigos y personas que forman parte de su círculo íntimo.

De Scaloni a Rodrigo de Paul, los que cuidan a Lionel Messi

El 17 de agosto del 2005, Lionel Andrés Messi Cuccitinni hizo su debut en la selección argentina. La expectativa era mucha, pero la situación se torció rápidamente, porque tras ser agarrado de la camiseta, braceó y golpeó a un rival, lo que derivó en su expulsión a los 45 segundos de juego. Uno de los más enérgicos en el reclamo fue Lionel Scaloni, que en ese momento vestía los colores de la selección como jugador. Hoy, a casi 21 años de ese momento, aquella protección inicial parece haber encontrado una continuidad, ya desde el lugar de director técnico. Algo que quedó claro al ver las lágrimas del entrenador, consciente de todo lo que sucede.

Lionel Scaloni.

Otro de los puntos en los que se apoya Messi, y quizás el más evidente, es Rodrigo De Paul, que popularmente supo tomar el rol de su guardaespaldas. El ex jugador de Racing y el astro forjaron una amistad sólida que excede a la selección.

Rodrigo De Paul.

Por último, es imposible mencionar a Leandro Paredes, Giovanni Lo Celso y Nicolás Otamendi. Tres nombres que también siguen a Leo a sol y sombra, al punto de que muchos los consideran como parte “del club de amigos de la selección”. Un mote despectivo, pero que se basa, justamente, en el vínculo cercano que mantienen.

Antonela Rocuzzo, el pilar en la vida de Lionel Messi

Por supuesto que Antonela Rocuzzo no podía faltar. Más allá de que en las últimas horas volvieron a surgir rumores mal intencionados que emparentaban el mencionado mal momento con una supuesta separación, la realidad está lejos de ser así. La empresaria sostiene a Lionel Messi en las buenas y en las malas y han forjado un vínculo que va más allá de su matrimonio. Ambos están dispuestos a hacer lo mejor por el otro y ha quedado demostrado en más de una oportunidad.

Antonela Rocuzzo y Lionel Messi.

Lionel Messi no pasa un buen aspecto en el plano personal. Aunque intentó disimularlo, en cuanto convirtió su primer gol en el Mundial 2026, la emoción lo embargó por completo. Una situación que, como él mismo dijo, puede llevar gracias al gran grupo que lo sostiene, tanto dentro como fuera de las canchas.