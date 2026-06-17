Entramos a la habitación de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo: living integrado, cama tapizada y aire de boutique

Desde su llegada a Miami por la etapa profesional de Lionel Messi, la familia encontró en la ciudad estadounidense un nuevo hogar donde comodidad, diseño y funcionalidad conviven en perfecta armonía. La propiedad, pensada para acompañar el ritmo de vida del futbolista y de Antonela Roccuzzo, destaca por sus ambientes amplios y llenos de luz natural.

Rodrigo De Paul y Lionel Messi en el Inter de Miami

Entre todos los espacios de la residencia, la habitación principal sobresale por su elegancia serena. Lejos de los excesos, el dormitorio de Antonela Roccuzzo apuesta por una estética sofisticada basada en tonos neutros, mobiliario de diseño y detalles cuidadosamente seleccionados que evocan el estilo de los hoteles boutique más exclusivos.

La suite amplia con cama tapizada y detalles de lujo de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi

La habitación Antonela Roccuzzo y Lionel Messi transmite una sensación de amplitud gracias a su distribución abierta y a la ausencia de elementos que interrumpan la circulación visual. El gran protagonista del ambiente es una cama king size ubicada contra una pared revestida en tonos claros, acompañada por un imponente cabecero compuesto por paneles tapizados modulares en blanco roto.

Así es la habitación de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi

A ambos lados, las tradicionales lámparas de mesa fueron reemplazadas por modernas luminarias colgantes de diseño escultórico, que además de iluminar funcionan como piezas decorativas. La iluminación empotrada en el techo completa una estética limpia y contemporánea. Otro de los elementos que destaca es la enorme alfombra color marfil que cubre gran parte de la superficie central. Sus relieves geométricos aportan textura y ayudan a unificar visualmente todo el espacio, reforzando la sensación de confort propia de una suite de alta gama.

Un espacio integrado con vistas privilegiadas y aire de hotel boutique

Frente a la cama de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo se desarrolla una elegante zona de estar privada que convierte al dormitorio en mucho más que un espacio de descanso. Allí se destacan una sofisticada butaca curva tapizada en terciopelo rosa empolvado y una chaise longue ubicada estratégicamente junto a los ventanales para aprovechar la luz natural y las vistas al exterior.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi junto a sus hijos

La habitación de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo se completa con una mesa de centro de líneas orgánicas y diseño escultórico que introduce un sutil contraste dentro de la paleta neutra predominante. La combinación de terciopelos, textiles suaves, superficies brillantes y detalles metálicos aporta riqueza visual sin perder la armonía general del conjunto. Los ventanales de piso a techo enmarcados en perfilería negra terminan de definir el carácter del ambiente. El resultado es una habitación que combina el lujo contemporáneo de una mansión moderna con la atmósfera cálida y sofisticada de un exclusivo hotel boutique.