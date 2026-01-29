Cami Homs mostró las fotos más tiernas del nacimiento de su hija Aitana: "A disfrutar de nuestra bebita"

Cami Homs mostró las fotos más tiernas del nacimiento de su hija Aitana, en una publicación que refleja la intimidad de un momento único. La modelo compartió imágenes que retratan la llegada de la pequeña y la compañía de José Sosa, en un relato visual que resume la emoción de la familia en esta nueva etapa.

Las emotivas imágenes de Cami Homs en el nacimiento de su hija Aitana

Cami Homs presentó las fotos más tiernas del nacimiento de su hija Aitana, en una serie de imágenes que capturan la espera y el encuentro con la bebé. La modelo dejó ver cómo vivió el proceso junto a José Sosa, en un registro que combina instantes de previos al parto y la llegada de su primera hija juntos.

Cami Homs

En las últimas horas, la modelo publicó una serie de imágenes que reflejan la intimidad y la emoción de los instantes previos al parto, donde se la puede ver acompañada por el futbolista, quien estuvo presente en cada minuto hasta la llegada de la pequeña. Su publicación la mostró en la clínica, en un ambiente preparado para recibir a su hija.

En cada una de las fotos que compartió se observa la compañía de José Sosa, quien la estuvo durante todo el proceso. La secuencia de imágenes refleja la espera, la preparación y finalmente el encuentro con Aitana, en un relato visual que resume uno de los momentos más importantes de la pareja.

Cami Homs, José Sosa y Aitana

Una de las imágenes que más emocionó a los seguidores de Cami Homs la muestra a ella y al jugador juntos tomados de la mano en la sala de preparto. La publicación también muestra gestos de cariño y complicidad entre ambos, destacando el buen momento que viven como pareja y como familia.

Las tiernas postales del nacimiento de Aitana, la hija de Cami Homs y José Sosa

La llegada de Aitana se convirtió en un acontecimiento celebrado por familiares, amigos y seguidores de la pareja. Las imágenes difundidas por Cami Homs permitieron ver la primera vez que la modelo sostuvo a su pequeña hija en brazos, un instante que resume la emoción de convertirse en madre nuevamente.

Cami Homs y José Sosa

La publicación incluyó palabras de agradecimiento y emoción hacia José Sosa, destacando su presencia y apoyo en cada instante. “El momento más increíble de nuestras vidas. Mi mejor sostén, gracias por no soltarme nunca la mano; me ayudaste a transformar el dolor en tranquilidad y el miedo que por momentos cruzaba mi cabeza en ganas de atravesarlo”, escribió.

“Gracias por ser mi compañero y el mejor papá para nuestra bebé soñada. Ahora a disfrutar nuestra bebita”, continuó Cami Homs. El mensaje que acompañó las imágenes reflejó el buen momento que pasa la pareja y el agradecimiento de la presentadora para el futbolista. En sus palabras, destacó cómo el jugador ayudó a atravesar el proceso con calma y confianza, transformando el dolor y el miedo en tranquilidad.

Cami Homs, José Sosa y Aitana

Cami Homs mostró las fotos más tiernas del nacimiento de su hija Aitana y compartió un registro que refleja la intimidad de un momento especial. La publicación incluyó imágenes que retratan la llegada de la pequeña y la compañía de José Sosa, en una secuencia que resumió a la perfección la emoción por empezar esta nueva etapa familiar.

VDV