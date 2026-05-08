La receta casera de Isabel Macedo para el cumpleaños de su hija Belita: cómo hacer la torta paso a paso

Isabel Macedo presentó la receta casera para el cumpleaños de su hija Belita y mostró cómo hacer la torta paso a paso. La actriz compartió un festejo familiar en el que participaron sus hijas y Juan Manuel Urtubey, con detalles que marcaron la celebración y mostraron el paso a paso para hacer uno de los bizcochuelos favoritos de las pequeñas.

La increíble receta casera de Isabel Macedo para la torta del cumpleaños de su hija Belita

Isabel Macedo dio a conocer la receta casera de la torta para el cumpleaños de Belita, su primera hija. La preparación se convirtió en parte central de una jornada familiar con gestos que acompañaron la celebración y mostraron cómo transitan su vida cotidiana, en un entorno íntimo que combina actividades compartidas y momentos con sus hijas.

Isabel Macedo y su hija Belita

A través de sus redes sociales, la actriz compartió un video donde se la ve enmantecando la fuente y precalentando el horno a 180°C. Mientras su madre se encarga de esa parte, Julia, la menor de sus hijas, fue la encargada de separar tres huevos que luego colocaron en un bowl junto con 200 ml de leche.

A la mezcla que hizo Isabel Macedo, después le agregaron una premezcla sabor vainilla, que batieron con entusiasmo mientras la pequeña sorprendía a su madre con un baile que logró enternecer a todos los seguidores de la artista. Una vez lista la preparación, la volcaron en la fuente y la llevaron al horno por 30 a 40 minutos.

Cuando sacó la torta del horno, la dejaron enfriar antes de cubrirla con una capa generosa de dulce de leche y decorar con granas de distintos colores. Finalmente, la actriz, Julia, Belita y Juan Manuel Urtubey se encargaron de terminar de ultimar los detalles para que la niña, que cumplió 8 años el pasado 7 de mayo, festejara de la mejor forma su cumpleaños.

Así está Belita, la primera hija de Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey, que cumplió 8 años

Belita, la primera hija de Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey, vive en Salta junto a sus padres y su hermana menor, Julia. Desde su nacimiento, la pequeña vive rodeada de naturaleza, participando de actividades familiares, en un entorno que combina su rutina diaria con la presencia pública de sus padres.

Isabel Macedo, Julia y Belita

En distintas oportunidades, la primera hija de la artista mostró ser gran seguidora de Margarita, el spin-off de Floricienta protagonizado por su madre. Su fanatismo quedó demostrado en su cumpleaños número siete, cuando eligió una decoración inspirada en la producción de Cris Morena. Globos, colores y detalles temáticos marcaron aquella celebración, mostrando la conexión con la serie.

Al igual que su hermana Julia, Belita suele aparecer en las publicaciones de Isabel Macedo en redes sociales. Desde momentos familiares, la llegada de su primera mascota hasta tardes de películas entre madre e hija. En sus apariciones, la pequeña destacó por su interés en la moda, mostrándose con boinas bordadas y looks campestres que acompañan el estilo de la actriz.

Juan Manuel Urtubey, Isabel Macedo, Julia y Belita

Isabel Macedo mostró la receta casera de la torta para el cumpleaños de Belita, con un video que tuvo como protagonista a su hija Julia. La preparación se integró a una jornada familiar marcada por detalles que acompañaron la celebración, con actividades compartidas que reflejaron la jornada especial que vivieron.

VDV