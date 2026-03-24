Isabel Macedo en mood vacaciones: disfrute y jugados looks

Isabel Macedo es una de las actrices con trabajos más esperados del 2026. La segunda temporada de Margarita tiene a todos los fanáticos expectantes por novedades y nuevas canciones. Ella, como su villana principal, se prepara para una nueva etapa llena de música y planes. Sin embargo, y antes de que finalice la temporada de verano, decidió hacer una romántica escapada con Juan Manuel Urtubey. Entre jugados looks y relajación, se volvió tendencia en redes sociales al imponer tendencia y mostrar un lado más de ella.

Las vacaciones de Isabel Macedo

Las románticas vacaciones en la playa de Isabel Macedo

Tras haber pasado unas divertidas vacaciones familiares, en las playas de Punta del Este, Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey decidieron alejarse de la ciudad y tomarse unos días a puro relax. Es por eso que decidieron ir a la playa, en una escapada romántica solo para ellos. En su cuenta de Instagram, la actriz compartió las mejores postales, donde mostró jornadas bajo el sol, lecturas de horas de sus libros favoritos y cerrar el día con una tierna cena y la playa como paisaje.

Las vacaciones de Isabel Macedo

En algunas de las fotos se destacaban los hermosos caminos que vistas al mar y calles de piedra, que iban en composé con los looks veraniegos que la actriz eligió. Además, destacó no solo sus momentos en la pileta de relajación, sino también la diversidad gastronómica que disfrutó en los últimos días. Las imágenes se volvieron tendencia y se llevaron los halagos de las redes sociales, sobre todo al ver los jugados atuendos que optó, para fusionarse con el mood vacaciones.

Las vacaciones de Isabel Macedo

Isabel Macedo impuso el crochet como ideal para el verano

Durante la temporada de verano, las celebridades pusieron en tendencia el uso del crochet para atuendos elegantes. Esta técnica de tejido se llevó hacia tops y mini faldas, al igual que para vestidos largos, perfectos para la playa y la arena.

Las vacaciones de Isabel Macedo

Isabel Macedo se unió a esta tendencia, y lo acompañó con jugadas microbikinis que la hicieron convertirse en tendencia entre los expertos fashionistas. En sus fotos, compartió algunas de las bikinis que eligió para disfrutar en la playa y la pileta. En su mayoría, fue por los colores oscuros, las partes superiores triangulares o los escote corazón. Sin embargo, también mostró que el crochet es el ideal para cualquier salida, ya que marcó un vestido negro de esta técnica, durante una cena romántica, y un conjunto de top y pollera para su día en la playa.

Las vacaciones de Isabel Macedo

El posteo de Isabel Macedo se volvió tendencia rápidamente, al igual que sus historias de Instagram. Los usuarios de las redes sociales y expertos fashionistas vieron un jugado lado de ella en la moda, dejando en claro cuáles fueron las tendencias del verano y cómo seguir manteniéndolas en sus vacaciones. Antes de comenzar el año con nuevos proyectos, la actriz y su pareja disfrutaron de la playa, y se llevaron los aplausos de todos.

A.E