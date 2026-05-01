Duelo del must have de la temporada: Pampita e Isabel Macedo imponen cómo llevar looks de cuero

Pampita e Isabel Macedo coincidieron de manera inesperada: ambas escogieron looks total cuero. Los atuendos de la top model y la artista se llevaron todas las miradas en redes sociales y marcaron la tendencia de la temporada otoño invierno 2026.

Total cuero: los looks impactantes de Pampita e Isabel Macedo

El cuero vuelve a consolidarse como uno de los grandes protagonistas de la temporada y dos referentes indiscutidas del estilo lo confirman con apuestas tan distintas como igual de impactantes. Se trata de Pampita e Isabel Macedo, quienes demostraron que los looks total cuero son tendencia, versátiles y sofisticados.

En una de las versiones más audaces, Pampita eligió un conjunto de cuero negro que resalta su impronta sensual y minimalista. La conductora apostó por un top de líneas simples que deja los hombros al descubierto, combinado con una mini falda de tiro alto que se ajusta al cuerpo y suma detalles sutiles en relieve.

Pampita

Cabe destacar que la elección del negro potencia el efecto sofisticado y atemporal del cuero, mientras que el diseño ceñido realza su silueta. Pampita completó el look con botas altas al tono, logrando un estilismo monocromático. Para su beauty look, apostó por un peinado efecto relajado: cabello recogido de manera informal y mechones sueltos en los laterales de su rostro.

Pampita

Por su parte, Isabel Macedo optó por una interpretación más clásica y elegante del total cuero, pero sin perder modernidad. En su caso, el protagonista fue un conjunto en tono marrón chocolate, uno de los colores clave de la temporada otoño invierno 2026. El mismo incluyó una camisa tipo chaqueta y falda midi de cuero con cintura alta. Para generar un contraste interesante y brindarle luminosidad a su outfit, la actriz sumó un body blanco con un profundo escote corazón.

Isabel Macedo

Esta prenda también en tendencia rompió con la monocromía y aportó equilibrio visual. Como complemento, Isabel Macedo llevó botas negras de caña alta, que refuerzan el carácter otoñal del look y aportan un toque urbano. Su estilismo acompañó la propuesta que armó para un evento de la nueva temporada de Margarita, la serie de Cris Morena en HBO Max.

Isabel Macedo

Pampita e Isabel Macedo confirman que el cuero se adapta a distintos estilos

La diferencia de estilos entre Pampita e Isabel Macedo deja en evidencia una de las grandes virtudes del cuero: su capacidad de adaptarse a distintas improntas. Mientras la empresaria lo lleva hacia un terreno más nocturno y sexy, la esposa de Juan Manuel Urtubey lo traduce en clave elegante y apta para eventos o salidas más formales.

Además, ambas coinciden en un punto fundamental: el total look. Lejos de usar el cuero como una pieza aislada, lo adoptan de pies a cabeza, reafirmando una de las tendencias más fuertes del momento. Esta elección no solo potencia el impacto visual, sino que también demuestra seguridad y actitud a la hora de vestir. De esta manera, mediante un duelo del must have de la temporada, Pampita e Isabel Macedo imponen como llevar looks de cuero con dos propuestas diferentes pero repletas de estilo, personalidad y guiños trendy.