La frase de Mirtha Legrand que hizo llorar a Jimena Monteverde en su reencuentro

Este sábado 21 de febrero, en La Noche de Mirtha Legrand (eltrece), se produjo el reencuentro más esperado entre Mirtha Legrand y Jimena Monteverde, luego de semanas de rumores, tensiones y un alejamiento que generó una fuerte repercusión.

Todo ocurrió cuando la diva tomó la palabra y, visiblemente movilizada, expresó: "Me hacés llorar, fue tan escandaloso todo lo que se dijo". La frase impactó de lleno en la cocinera, que no pudo contener la emoción y respondió entre lágrimas: “A mí también, Mirtha”. El estudio quedó en silencio y la escena conmovió tanto a los invitados como al público.

Jimena Monteverde

Jimena Monteverde se emocionó al reencontrarse con Mirtha Legrand: "Estoy muy feliz"

Jimena Monteverde, que días atrás había contado que su salida de los almuerzos se debió a una superposición de horarios con su propio programa en vivo, se mostró feliz por el reencuentro. "Muy feliz de estar con vos, así que estés tan linda, tan bien y tan maravillosa. Y tus palabras no las dice cualquiera en este medio. Solamente la número uno se juega por su equipo", lanzó, elogiando a la conductora.

Mirtha Legrand, fiel a su estilo, minimizó los rumores que circularon en las últimas semanas. "Yo veía que decían ‘boicot contra Mirtha’. ¿Qué boicot? ¿Qué me van a hacer un boicot? Con tal de vender, hoy día por un punto de rating la gente hace cualquier cosa", disparó, dejando en claro su postura frente al supuesto escándalo.

El intercambio también tuvo momentos distendidos, con preguntas sobre qué había cocinado Jimena esa tarde en su programa y bromas sobre quién es "la número uno". Sin embargo, la emoción fue la gran protagonista.

Jimena Monteverde se sinceró con Mirtha Legrand: "Me cansa todos los días la televisión"

“Sí, me cansa todos los días la televisión, pero la verdad que lo disfruto mucho”, confesó la cocinera, reafirmando su compromiso con el programa. Y ante la pregunta de la diva si este regreso era momentáneo, la chef fue contundente: "A partir de hoy y para siempre".

Jimena Monteverde y Mirtha Legrand

Así, entre lágrimas, risas y declaraciones sinceras, Mirtha Legrand y Jimena Monteverde sellaron en vivo una reconciliación que el público esperaba y que volvió a demostrar la complicidad que construyeron en pantalla.