La tarta de frutillas sin horno de Jimena Monteverde, ideal para festejar en el feriado de Carnaval

En medio del feriado de Carnaval, Jimena Monteverde tentó a sus seguidores con una propuesta fresca, dulce y sin horno. Desde su cuenta de Instagram, la cocinera compartió el paso a paso de una tarta de frutillas ideal para quienes quieren algo rico pero sin complicarse en la cocina.

"¡Alerta de antojo para este Carnaval!", escribió Jimena Monteverde en su posteo de Instagram al presentar esta opción pensada especialmente para los fanáticos de lo dulce que no quieren prender el horno. Fiel a su estilo práctico y cercano, explicó cómo preparar esta tarta con base de galletitas, dulce de leche, crema batida y una cobertura brillante de gelatina con frutillas frescas. El resultado: un postre fresco y perfecto para compartir durante el fin de semana largo.

Así se prepara la tarta de frutillas de Jimena Monteverde

La preparación comienza con una base simple y rendidora. Para un molde de 26 centímetros, se procesan dos paquetes de galletitas y se mezclan con 100 gramos de manteca derretida y dos cucharadas de dulce de leche repostero. Esa pasta se presiona bien sobre el molde y se lleva a la heladera para que tome consistencia.

Mientras tanto, se baten 300 gramos de crema de leche con cuatro cucharadas de azúcar hasta que quede firme. Una vez fría la base, se cubre con una capa generosa de dulce de leche repostero, luego la crema batida y, por encima, 350 gramos de frutillas frescas bien distribuidas.

El toque final es la gelatina de frutilla, que se prepara con una taza de agua hirviendo y medio recipiente de hielo. Cuando la mezcla está más fría y ligeramente espesa, se vuelca con cuidado sobre la tarta para darle brillo y firmeza. Después, solo queda llevarla nuevamente a la heladera hasta que esté lista para servir.

Fácil, colorida y sin horno, esta tarta de frutillas Jimena Monteverde se convierte en el plan perfecto para el Carnaval: un postre que se arma en pocos pasos, queda espectacular en la mesa y combina la cremosidad del dulce de leche con la frescura de la fruta. Ideal para disfrutar en familia o con amigos durante el feriado largo.

Ingredientes para hacer la tarta de frutillas de Jimena Monteverde

2 paquetes de galletitas

100 g de manteca derretida

2 cucharadas de dulce de leche repostero

300 g de crema de leche

4 cucharadas de azúcar

Dulce de leche repostero (a gusto)

350 g de frutillas

1 sobre de gelatina de frutilla

1 taza de agua hirviendo

½ cubetera de hielo

Paso a paso