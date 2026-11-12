El reproche de Sebastián Graviotto a Juana Repetto por exponer un detalle de su vida privada

Sebastián Graviotto expresó su incomodidad luego de notar que ciertos detalles de su intimidad circulaban entre el público a partir de comentarios realizados por Juana Repetto, su expareja. Sorprendido, el deportista señaló que no comprendía los motivos detrás de esa exposición y buscó dejar sentada su postura frente a la audiencia. Además, utilizó ese espacio para referirse a la dinámica actual que mantienen como padres separados y plantear su mirada respecto a la distribución del tiempo compartido con sus hijos.

Sebastián Graviotto contra Juana Repetto por exponer detalles de su último viaje

Sebastián Graviotto volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras realizar un descargo vinculado a su expareja, Juana Repetto. A más de un año de haber puesto fin a su matrimonio, el instructor mostró su malestar al advertir que sus seguidores conocían detalles de su último viaje, sin que él lo hubiera contado. Con un tono directo, el deportista decidió aclarar la situación y aprovechó el momento para sumar una reflexión sobre los acuerdos cotidianos.

Juana Repetto y Sebastián Graviotto

En las últimas horas, el influencer utilizó sus historias de Instagram para despejar una duda que le llamaba la atención. Grabándose junto a Toribio, el hijo mayor de la actriz, lanzó una consulta directa a la cámara: “O sea, ¿cómo saben que me fui a Brasil? ¿Cómo sabe la gente que me fui a Brasil? ¿Eh?”. Mientras el niño intentaba aportar una teoría lógica sugiriendo que el dato podía haberse filtrado porque su papá había publicado videos de la estadía.

La respuesta de sus seguidores fue inmediata y apuntó directamente hacia Juana Repetto. Decenas de cuentas le escribieron a Sebastián Graviotto para confirmarle que había sido su exesposa quien había revelado el destino de sus vacaciones durante una dinámica de preguntas y respuestas en su propio perfil. Entre las capturas que recibió el instructor se repetían frases contundentes como “La mami”, “Juana lo contó, que viajaste con amigos”, “Lo dijo Juana”.

Con la confirmación, el deportista volvió a encender la cámara de su teléfono para expresar su incomodidad frente a la actitud de su expareja. Cuestionó el criterio de la artista al momento de seleccionar qué consultas responder en su cuenta. Profundizó su análisis apelando a los años de convivencia que compartieron: “Juani, cuando le hace preguntas a sus seguidores, que yo lo sé por haber estado casado con ella mucho tiempo, le hacen cien millones de preguntas. O sea que las preguntas que elige, las elige puntualmente con un sentido, digamos".

La reflexión de Sebastián Graviotto sobre la crianza compartida con Juana Repetto

La secuencia de videos tomó un rumbo diferente cuando una seguidora le envió un mensaje comparando las libertades de los padres separados frente a las responsabilidades de las madres. Frente a este planteo, Sebastián Graviotto decidió abrir el debate y anticipó que profundizaría en el tema, aclarando de entrada que su postura nacía “desde el amor y desde mi experiencia como padre separado y siempre intentando encontrarle la vuelta a las cosas para mejorar”.

Los mensajes que recibió Sebastián Graviotto

En este sentido, el instructor expuso detalles concretos sobre la dinámica de visitas vigente con los niños y manifestó su deseo de pasar más tiempo con ellos. “Los chicos vienen dos veces por semana, o Lupe tres. Y yo quiero que venga cuatro Lupe y que los chicos vengan tres”, explicó el deportista, detallando que ese mismo miércoles se encontraba solo en su casa y que, cada vez que propone que los menores pasen la mitad de la semana con él, recibe como respuesta que esa cantidad de días “es un montón”.

Con ese contexto sobre la mesa, el exmarido de Juana Repetto rechazó la idea de que las madres estén imposibilitadas de tomarse un descanso. Planteó situaciones cotidianas y aseguró que él mismo está disponible para hacerse cargo del cuidado familiar cuando sea necesario. “¿Por qué no podrían irse de despedida de solteras porque se casa la mejor amiga, o porque simplemente quieren viajar con amigas porque cumplieron cuarenta, o para celebrar la vida? ¿Por qué no? ¿Por qué no podrían? Me dejan a los chicos a mí”, afirmó.

Sebastián Graviotto con Juana Repetto y sus hijos

Sebastián Graviotto cerró su descargo adelantando que volverá a manifestarse sobre este tema cada vez que lo considere necesario. De este modo, el instructor de snowboard dejó asentado su reclamo frente a los dichos de Juana Repetto sobre su vida personal y sus viajes tras la separación. Por su parte, la actriz continuó compartiendo el día a día de su rutina cotidiana y el crecimiento de sus hijos sin responder a los cuestionamientos.

VDV