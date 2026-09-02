Sebastián Graviotto habló de la crianza de sus hijos con Juana Repetto: "Yo lo hubiese hecho distinto"

Sebastián Graviotto sorprendió a sus seguidores al confesar su presente familiar y explicar cómo se organiza con sus hijos, fruto de la relación que tuvo con Juana Repetto, mientras pasa sus días en Bariloche. Asimismo, se refirió a la crianza que quería para los niños y no pudo ser.

Sebastián Graviotto reveló cómo se organiza para estar con sus hijos a pesar de la distancia

Sebastián Graviotto rompió el silencio en las redes sociales sobre la crianza de sus hijos. El deportista publicó una serie de vídeos en su cuenta de Instagram donde detalló cómo se organiza para tener vínculo con sus cuatro hijos: Lupe, fruto del matrimonio anterior y Timoteo y Belisario, los hijos que tuvo con Juana Repetto y también, Toribio, el primer hijo de la influencer, a quién cría como propio.

Sebastián Graviotto junto a Juana Repetto y sus hijos

Durante su reciente estadía en Buenos Aires, el sobrino de Guido y Silvia Süller contó que pasó dos noches en la casa de la actriz junto a los chicos. Según explicó, había llegado tarde a la ciudad y quería aprovechar el tiempo con sus hijos, pero llevarlos a su vivienda no resultaba sencillo. “Me vine una semana y como llegué tarde le dije a Juana que tenía ganas de dormir con los chicos, pero llevarlos a mi casa con la heladera vacía era un lío, entonces le pregunté si le molestaba que durmiera con ellos en su cuarto, así que me mandé una pijamada”, contó.

Sin embargo, la permanencia en la casa de su expareja se prolongó una noche más. En esa oportunidad, el instructor de esquí se quedó para cuidar a uno de los niños y terminó compartiendo nuevamente el descanso con sus hijos.

“Al otro día me quedé cuidando al chiquito y no me acuerdo por qué me quedé a dormir de nuevo con los chicos”, reveló. Asimismo, su paso por Buenos Aires también le permitió participar de momentos familiares importantes, antes de emprender nuevamente el viaje hacia el sur. “Estos días fueron re lindos porque fue la comunión de Lupe, pero ahora me vuelvo unos días a Bariloche”, relató.

Sebastián Graviotto con Juana Repetto, en el Sur argentino

Sebastián Graviotto confesó cómo criaría a sus hijos

La distancia geográfica fue uno de los ejes de su relato. Sebastián Graviotto señaló que su decisión de trabajar y desarrollar parte de su vida en Bariloche no responde únicamente a una cuestión económica, sino también a una elección personal. “Hoy no veo otro camino, más allá de lo económico está lo energético y de mi vida”, sostuvo.

En ese contexto, valoró el esfuerzo cotidiano de sus exparejas y madres de sus hijos para cuidar de los niños: “Me pasa que a veces, las veo a Fran y a Juana que están sobrepasadas, más allá de que le encanta ser mamás y eso es lo más lindo porque a pesar de que me separé veo que uno lo da todo por ser padre y ellas son una pata re importante para mí”.

Sebastián Graviotto con Juana Repetto y sus hijos en una de sus vacaciones

Tal como mencionó, sus proyectos y prioridades fueron conversados desde el comienzo con sus exparejas. En este sentido el influencer remarcó que ambas conocían su deseo de construir una vida vinculada con la montaña y el Sur. “Cuando no estoy me bancan y esto lo hablé mil veces con las dos. Desde el minuto cero les dije ‘vamos hasta donde quieran, porque las amé a las dos y hoy las amo desde otro lugar”, expresó.

El sobrino de Guido Süller también describió cómo habría imaginado la crianza de sus hijos si hubiera podido elegir otra realidad. En su visión ideal, los niños crecerían en contacto permanente con la naturaleza y con una rutina diferente a la de la ciudad. “Yo a mis hijos los criaría en el Sur, media jornada como hacen mis amigos, y después nos iríamos a la montaña a escalar. Otra vida”, manifestó.

Sin embargo, aclaró que reconoce los aspectos positivos de la vida que sus hijos llevan en Buenos Aires, aunque admitió que él habría optado por una dinámica diferente. “No quiere decir que no esté contento con la vida que tienen en capital que tiene cosas lindas, pero yo lo hubiese hecho distinto”, declaró.

Finalmente, la expareja de Juana Repetto reconoció que todavía está procesando la realidad familiar que le toca atravesar. Explicó que debe adaptarse a una organización que no coincide completamente con sus deseos y que piensa trabajar ese tema en terapia. “Yo me estoy adaptando a algo que no elijo y al salir con ellas yo sabía en lo que me estaba metiendo porque ellas iban a hacer su vida acá, cosa que tengo que analizar en terapia”, dijo.

Con sus declaraciones, Sebastián Graviotto mostró las dificultades que implica sostener la paternidad a la distancia y el rol de Juana Repetto, pero también dejó en claro su intención de permanecer presente y encontrar una forma de poder dividir su vida de Buenos Aires a Bariloche.