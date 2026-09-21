Juana Repetto filosa contra Sebastián Graviotto: “Sentía que sus decisiones podían cambiar con la llegada de dos hijos”

Juana Repetto atraviesa un momento de mucho movimiento entre su vida familiar y su regreso al teatro. Mientras se prepara para volver a escena con 8 Mujeres, la obra de José María Muscari, la actriz continúa con la rutina de sus tres hijos -Toribio, Belisario y Timoteo- en Buenos Aires. Del otro lado, Sebastián Graviotto permanece en el sur, donde desarrolla su particular estilo de vida ligado al trabajo y la nieve.

Juana Repetto se prepara para volver a actuar

En Los Profesionales (canal 9), Flor de la V le preguntó justamente por los videos que Sebastián comparte en sus redes sociales, en los que muestra cómo disfruta de esa vida lejos de la ciudad. La actriz reveló que no puede ver sus publicaciones porque él la tiene bloqueada y, a partir de esa situación, terminó hablando de las decisiones que tomó el padre de sus hijos y de una expectativa que ella misma reconoce haber tenido cuando se convirtieron en padres.

Juana Repetto recordó qué esperaba de Sebastián Graviotto cuando llegaron sus hijos

La conversación comenzó con una confesión inesperada. “A mí me tiene bloqueada, entonces yo no sé lo que sube”, contó Juana Repetto cuando le preguntaron por los videos de Sebastián. Según explicó, él decidió bloquearla porque busca que lo que cada uno publica en redes no interfiera en el vínculo que mantienen actualmente.

Juana Repetto junto a Sebastián Graviotto y sus hijos

Pero el tema llevó a la actriz a hacer una reflexión sobre la vida que su expareja eligió llevar. Y es que reconoció que él siempre había sido transparente con ella respecto de sus planes y que ambos lo conocieron de esa manera. “Él decía en un video que nosotras lo conocimos así y es verdad, yo lo elegí así como padre de mis hijos”, sostuvo. Sin embargo, la llegada de los chicos hizo que algo cambiara en su propia mirada: “Quizás después, es un error porque cada uno hace lo que quiere y puede, uno en el fondo sentía que sus decisiones podían cambiar con la llegada de dos hijos”, expresó.

Qué esperaba Juana Repetto de Sebastián Graviotto

Juana Repetto fue todavía más directa al explicar cuál había sido su expectativa: “Yo tenía la esperanza de que él tuviera otras prioridades”, reconoció, aunque inmediatamente aclaró que se trataba de un deseo personal y que Sebastián ya le había advertido que su forma de vida no iba a cambiar. La actriz también marcó una diferencia entre expresar su desacuerdo y juzgar las decisiones del padre de sus hijos: “No estoy de acuerdo, yo no podría nunca estar lejos de mis hijos”, afirmó.

Sebastián Graviotto junto a sus hijos y Juana Repetto

En ese punto, además, puso sobre la mesa una cuestión que considera determinante: la carga cotidiana que implica tener hijos: “Cada uno tiene el vínculo que quiere y eligió, partiendo de la base de que una pone el cuerpo para tenerlo, ya ahí te cambia un montón”, planteó. A partir de allí, habló de esas tareas que muchas veces quedan incorporadas a la rutina de las madres incluso cuando también trabajan: ocuparse de la comida, llevar a los chicos al pediatra, estar pendiente del colegio y resolver las distintas necesidades que aparecen en el día a día.

Cómo es hoy el vínculo de Sebastián Graviotto con los hijos de Juana Repetto

A pesar de las diferencias, Juana Repetto dejó en claro que la distancia no significa que Sebastián haya dejado de tener contacto con sus hijos. Según contó, cuando él está lejos mantienen videollamadas y, cuando regresa y está con ellos, se involucra en la rutina: “A la distancia hacen videollamada, pero cuando está, está. Desde que estamos separados, está mucho más presente”, aseguró. Incluso explicó que cuando está con los chicos realiza el mismo tipo de tareas que ella hacía cuando todavía estaban juntos.

Juana Repetto junto a Sebastián Graviotto y sus hijos

Mientras tanto, Juana Repetto también atraviesa una etapa en la que necesita reorganizar sus tiempos. Su regreso al teatro con 8 Mujeres implica volver a trabajar fuera de casa y buscar la manera de combinar esa actividad con sus responsabilidades familiares: “Yo si no laburo, no cobro y no le puedo pagar el colegio al chico y a la niñera para que yo pueda salir a trabajar”, explicó. En cuanto a la organización económica de los hijos, la actriz reveló además que por ahora no existe una cuota alimentaria fijada legalmente.