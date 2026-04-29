La respuesta de Thiago Medina al nuevo romance de Daniela Celis: "No estoy para sumarme"

Thiago Medina volvió a estar en el centro de la escena luego de que Daniela Celis se mostrara muy cerca de Nick Sicaro, el exparticipante de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) que busca volver a ingresar a la casa en la etapa del repechaje. Lejos de quedarse callado, el ex de la modelo contestó qué piensa al respecto y generó repercusiones.

La palabra de Thiago Medina sobre el acercamiento entre Daniela Celis y Nick Sicaro

El reciente ida y vuelta entre Thiago Medina y sus seguidores en redes sociales volvió a encender los rumores de romance entre Daniela Celis y Nick Sicaro. Los exparticipantes de Gran Hermano se encuentran envueltos en una polémica que genera interés por parte del público. En este contexto, el padre de Laia y Aimé rompió el silencio y se refirió a las versiones que involucran a su expareja con el youtuber.

Todo comenzó cuando, a través de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, un seguidor le consultó a Thiago Medina sobre el presunto vínculo entre Daniela Celis y Nick Sicaro. Lejos de esquivar el tema, el exconcursante fue tajante: “Yo no tengo que estar dando explicaciones de nada".

Thiago Medina

Y junto a una selfie en un espejo de su nueva casa, agregó: "Ya somos todos grandes y cada uno sabe lo que hace”. Su frase dejó en claro una distante postura frente a la vida personal de Daniela Celis, la madre de sus dos hijas. Sin embargo, Thiago Medina no terminó ahí y agregó más frases filosas a su posteo. “Cada uno con lo suyo. Yo no estoy para sumarme a este teatro”, sostuvo, visiblemente incómodo con el foco que se generó en torno a su figura a partir de esta historia, y aclaró que no tiene intención de alimentar versiones mediáticas.

Thiago Medina

Daniela Celis y Nick Sicaro se muestran cada vez más juntos

Mientras tanto, del otro lado, los movimientos en redes sociales no hicieron más que avivar las sospechas de un posible affaire entre Daniela Celis y Nick Sicaro. En particular, una reciente historia de Instagram de la modelo que captó la atención de sus seguidores y se volvió tema de conversación.

En la imagen, tomada frente a un espejo, se la puede ver posando junto al exparticipante de Gran Hermano Generación Dorada en una escena relajada y cómplice.

Daniela Celis y Nick Sicaro

Más allá de la postal en sí, hubo dos elementos que despertaron interpretaciones. Por un lado, el emoji de corazón marrón con el que acompañó la mención, un gesto sutil pero suficiente para que muchos lo leyeran como un indicio de noviazgo entre ellos. Por otro, la elección musical: “No tiene sentido”, del artista colombiano Beéle, sonando de fondo. Como suele ocurrir en el universo digital, los internautas no tardaron en analizar la letra y buscar posibles mensajes ocultos, interpretando cada frase como un guiño a la situación personal de la ex hermanita.

En este contexto, la falta de confirmaciones oficiales convive con una fuerte lectura pública de cada gesto, cada publicación y cada silencio. Mientras Thiago Medina se muestra firme en su decisión de no involucrarse ni opinar sobre la vida de su expareja, Daniela Celis y Nick Sicaro continúan compartiendo momentos que alimentan la curiosidad de quienes siguen de cerca sus pasos.

Thiago Medina

Así, entre publicaciones llamativas, especulaciones y preguntas insistentes, la respuesta de Thiago Medina al nuevo romance de Daniela Celis llamó la atención en redes sociales. "No estoy para sumarme", expresó el joven que tiene dos hijas en común con la amiga de Juli Poggio.