El nuevo amor de Daniela Celis tras su separación definitiva de Thiago Medina

Un nuevo romance emocionó a las redes sociales y a la televisión argentina, cuando volvió a resurgir alrededor de Gran Hermano. Daniela Celis se separó oficialmente de Thiago Medina y volvió a apostar a abrir sus posibilidades románticas. Es allí cuando apareció un participante de la edición Generación Dorada que se flechó de la influencer y comenzó una tierna historia de amor. Nick Sícaro, uno de los primeros eliminados y que ahora apunta al repechaje, confirmó que comenzó una relación con Celis, y se volvió viral entre los fanáticos.

Daniela Celis, Nick Sícaro

El nuevo amor de Daniela Celis: Nick Sícaro confirmó su relación

Daniela Celis y Nick Sícaro son la nueva pareja surgida a través de Gran Hermano. Ella es una de las participantes del streaming de Telefe que se enfrenta a los eliminados de la edición Generación Dorada, y les da la bienvenida al mundo fuera de la casa. Es así como conoció al artista urbano y la química fue notada por muchos de sus seguidores y compañeros. Sin embargo, y a pesar de las diversas fotos que subían juntos, en ningún momento confirmaron una relación oficial.

Daniela Celis, Nick Sícaro

En las últimas horas, en un ping pong por el repechaje, Nick habló de cómo se usaban ships para volver a la casa y que él no quería hacerlo. Santiago "Tato" Algorta picanteó sobre su acercamiento a Celis y le consultó si era verdad que ellos estaban juntos. “Yo, ¿de que esté con Daniela? Sí, es verdad. Primicia para ustedes, acá arrancó todo”, expuso el participante. La emoción se sintió en el ambiente y él decidió hondar en los detalles de la relación.

“¿Sabés qué pasa? Pasa que yo obviamente a ella la cuido un montón, por su situación familiar. La respeto mucho y le doy su espacio. Y bueno, de a poco ella se va sintiendo bien, se va sintiendo cómoda, entonces de a poco vamos demostrando”, expresó Sícaro. De esta manera, confirmó que hubo besos, pero se detuvo cuando consultaron más sobre la intimidad.

La palabra de Thiago Medina tras hacerse pública la relación de Daniela Celis

Los usuarios de las redes sociales se mostraron emocionados ante la noticia del nuevo romance de Daniela Celis. Sin embargo, otros fueron a buscar a Thiago Medina, con quien la influencer comparte dos hermosas hijas gemelas y una conexión muy fuerte. Cansado de tantas insistencias sobre su opinión, el joven apuntó tajante que quería alejarse de los dichos. “Yo no tengo que estar dando explicaciones de nada. Ya somos todos grandes y cada uno sabe lo que hace. Cada uno con lo suyo. Yo no estoy para sumarme a este teatro”, dejó en una historia de Instagram.

La palabra de Thiago Medina tras hacerse pública la relación de Daniela Celis

Por su parte, Daniela Celis mantuvo el silencio en sus redes sociales, dejando que sus seguidores debatan y se emocionen ante las nuevas noticias. El amor volvió a Gran Hermano, esta vez fuera de la casa y con protagonistas que dejaron su marca dentro de la competencia. Por el momento, Nick Sícaro tiene su cabeza en reingresar a Generación Dorada, mientras se da una oportunidad con la influencer que lo enamoró.

A.E