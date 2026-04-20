Así es la nueva casa de Thiago Medina: deco estilo nórdico y espacios acogedores

A seis meses del accidente que casi le cuesta la vida y tras haber apostado al amor con la mamá de las gemelas Laia y Aimé, Thiago Medina finalmente se separó de convivencia de Daniela Celis. Es por esta razón que se mudó a una nueva casa donde inicia un nuevo presente lejos de la modelo. A través de una serie de imágenes que difundió en su cuenta personal de Instagram, el creador de contenidos compartió algunos detalles de su vivienda donde predomina el estilo nórdico y los espacios acogedores.

La nueva vida de Thiago Medina lejos de Daniela Celis

Este fin de semana, Thiago Medina dio un paso importante en su vida y lo mostró sin filtros en sus redes sociales: su nueva casa, un espacio que refleja una etapa distinta, marcada por la independencia y la reorganización con sus hijas tras su separación de Daniela Celis. El ex participante de Gran Hermano decidió compartir imágenes íntimas del interior de su hogar, donde se percibe una estética simple, cálida y funcional, muy en sintonía con el estilo nórdico que hoy domina las tendencias de decoración.

Nueva casa de Thiago Medina | Instagram

En las primeras postales que publicó, el joven de 25 años aparece posando frente a un espejo en lo que parece ser el living-comedor principal. Allí se distingue un sillón claro ubicado junto a un apoya pies y una alfombra de peluchito en color plata y beige, cortinas grises que aportan sobriedad y una escalera de madera con estructura metálica negra que conduce al primer piso. La combinación de madera y tonos neutros genera un ambiente acogedor y ordenado, ideal para una persona soltera.

En otra de las imágenes, deslizó brevemente cómo es la cocina, donde predominan los tonos blancos y superficies que refuerzan la estética minimalista. En esa foto se lo ve vestido con ropa clara, parado frente a otro espejo, mientras detrás suyo se observa un ambiente luminoso con muebles discretos y bien distribuidos. Asimismo, el conjunto transmite la sensación de un hogar práctico, pensado para el uso diario sin excesos en decoración.

Nueva casa de Thiago Medina | Instagram

Thiago Medina, del minimalismo clásico a la deco estilo nórdico

La nueva casa de Thiago Medina apuesta por la funcionalidad antes que por el lujo. Los muebles son básicos y de líneas simple. Las cortinas en tonos neutros, el mobiliario reducido y la presencia de madera aportan calidez sin saturar los ambientes, una característica típica del estilo nórdico que prioriza el confort y la funcionalidad sin caer en excesos.

Además, uno de los detalles que más llamó la atención es la presencia de una escalera abierta que conecta con la planta superior, donde estaría ubicado su dormitorio. Este recurso arquitectónico no sólo aporta personalidad, sino que también refuerza la sensación de amplitud y modernidad, aun cuando la superficie parece reducida.

A pesar de que la mudanza es reciente, el influencer ya comenzó a adaptar el lugar pensando en sus hijas gemelas, Laia y Aimé. En el living se observa una televisión de pantalla plana colocada sobre una mesita flotante, lo que permite optimizar el espacio y mantener un estilo ordenado. Incluso, a través de un video en sus historias de 24 horas, pidió recomendaciones para contactar a un herrero que lo ayude a realizar ajustes y mejoras en la vivienda.

Hoy, Thiago Medina inicia una etapa distinta como papá soltero, marcada por la búsqueda de bienestar y por el desafío de construir un hogar propio. Su nueva casa, sencilla pero acogedora, parece convertirse en el escenario ideal para reorganizar su rutina y fortalecer el vínculo con sus hijas tras la separación de Daniela Celis.

NB