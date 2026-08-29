Así fue la despedida de soltera de Lali Espósito en Brasil: muchas amigas, playa y un divertido gesto a Pedro Rosemblat

A principios de año, Lali Espósito revolucionó a sus más de 11,9 millones de seguidores al anunciar su casamiento con Pedro Rosemblat. Desde entonces, la pareja se mostró muy enamorada tanto en sus apariciones públicas como en las redes sociales. Aunque ambos mantienen su relación en un perfil reservado y continúan enfocados en sus respectivos proyectos, en las últimas horas Mery del Cerro sorprendió al revelar detalles de la despedida de soltera que organizó para la cantante.

La despedida de soltera de Lali Espósito rodeada de amigas y complicidad en Brasil

A través de un posteo en su cuenta personal de Instagram, Mery del Cerro, íntima amiga de Lali Espósito desde la época de Casi Ángeles, compartió detalles de las minivacaciones en Brasil que disfrutó junto a la artista y un grupo de amigas. Entre ellas estuvieron Cande Vetrano, Justina Bustos, Morena Fernández Quinteros y Sol Jaite.

La despedida de soltera de Lali Espósito en Brasil junto a amigas | Instagram

La despedida de soltera se llevó a cabo en Río de Janeiro, donde el grupo se mostró muy unido y disfrutó de jornadas de playa, buena gastronomía y muchas risas. Además, protagonizaron un divertido momento que tuvo como protagonista inesperado a Pedro Rosemblat.

Las actrices se disfrazaron de conejitas con prendas de encaje y máscaras. La futura novia llevó una máscara blanca, mientras que sus amigas optaron por diseños en color negro. La modelo acompañó las imágenes con una frase que resumió el espíritu del viaje: “Río siempre será un buen plan”. La respuesta de Lali no tardó en llegar: “Las amo mal”, escribió la cantante en los comentarios. Por su parte, Morena Fernández Quinteros también dejó un mensaje para su amiga: “Qué hermosa soldada del Cerro. Te adoro y quiero tus risas siempre”.

La despedida de soltera de Lali Espósito en Brasil junto a amigas en Brasil | Instagram

El look de Lali Espósito para su despedida de soltera: el guiño para Pedro Rosemblat

Para la fiesta temática, Lali Espósito apostó por un osado outfit de lencería blanca de encaje, acompañado por una túnica transparente confeccionada en la misma tela. El conjunto dejaba ver parte de su figura y sumaba un detalle de sensualidad al look elegido. Completó la propuesta con botas negras de cuero altas, un bolso de hombro del mismo color y una máscara de conejo blanca, que contrastó con las que llevaron sus amigas.

Lali Espósito y sus amigas vestidas de conejitas | Instagram

La futura novia posó en el interior del restaurante junto al grupo, que respetó el particular dress code de la noche y se caracterizó como conejitas. Mientras la intérprete se destacó con el atuendo claro, sus amigas eligieron prendas en tonos oscuros y máscaras negras, creando una divertida puesta en escena para las fotos. El detalle de las orejas y las máscaras le dio un aire lúdico a la despedida, sin dejar de lado el costado glamoroso de la celebración.

Asimismo, Pedro Rosemblat también estuvo presente de una manera muy particular. Lali llevó consigo una careta con el rostro de su futuro marido y hasta la utilizó como accesorio en una de las fotografías. Un detalle inesperado que le puso un toque de humor a la celebración.

Lali Espósito con la máscara de cara de Pedro Rosemblat | Instagram

A pocas semanas de dar el gran paso junto a Pedro Rosemblat, Lali Espósito viajó a Brasil con amigas para disfrutar de su despedida de soltera organizada por Mery del Cerro, Cande Vetrano, Justina Bustos, Morena Fernández Quinteros y Sol Jaite. Rodeada de sus amigas íntimas, la cantante celebró este momento tan especial y se permitió disfrutar de una divertida aventura entre mujeres antes de comenzar una nueva etapa de su vida.