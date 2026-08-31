Los detalles de la despedida de soltera de Lali en Rio: Souvenirs originales, remeras con parejas icónicas y salidas con amigas

Una de las parejas más icónicas del espectáculo argentino es la de Lali Espósito y Pedro Rosemblat. Si bien ambos mantienen la intimidad de la pareja lejos de la mirada de sus seguidores, es imposible no estar atentos a los pasos que dan la indiscutible reina del pop argentino y el reconocido conductor del canal de streaming Gelatina, humorista y comunicador político. Su amor comenzó a gestarse a fines de 2023, oficializando públicamente su romance en febrero de 2024 tras unas románticas vacaciones en Uruguay.

La relación avanzó a paso firme y, tras dos años de complicidad absoluta, la pareja revolucionó las redes sociales el 14 de enero de 2026 cuando anunciaron su casamiento. A través de un carrusel de fotos en la playa mostrando el anillo de compromiso, gritaron al mundo su próximo paso hacia el altar. La boda privada, planificada para finales de este año, dio inicio a sus preparativos oficiales y una espectacular e inolvidable despedida de soltera en Rio con amigas se volvió el evento más conversado de los últimos días.

Los detalles de la despedida de soltera de Lali en Rio

Los detalles de la despedida de soltera de Lali en Brasil: días bajo el sol, fiestas disfrazadas y mucha comida

¿Despedida de soltera de Lali Espósito? Claramente iba a ser a pura fiesta, playa y momentos inolvidables y divertidos. Durante las últimas semanas de agosto del 2026, la cantante reunió a sus amigas más cercanas y viajó hasta el escenario principal de uno de los eventos más comentados: la vibrante ciudad de Río de Janeiro, el destino elegido para coronar sus últimos meses de soltería. El viaje estuvo rodeado de un clima de absoluta intimidad y complicidad, compartido, tras haber finalizado, en algunas postales que subieron las protagonistas.

Entre las invitadas destacaron figuras entrañables de su círculo íntimo y del medio artístico como Mery del Cerro, Cande Vetrano, Justina Bustos, Sol Jaite y Morena Fernández Quinteros, quienes se encargaron de planificar cada sorpresa para la novia. El búnker elegido para el hospedaje fue un lujoso hotel boutique en el exclusivo barrio de Ipanema, con una terraza que ofrecía una vista panorámica impresionante al mar, y ubicado perfectamente para cada una de las actividades.

Los detalles de la despedida de soltera de Lali en Rio

Los días bajo el sol transcurrieron entre caminatas por las playas de Leblon, tardes de bronceado, charlas eternas frente a las olas y baños de mar relajantes. Para las fiestas en la noche, que contaron con salidas a boliches y largas "cenas de lujo", la diversión alcanzó su punto máximo mediante un divertido código de vestimenta: sensualidad y disfraz para la novia. Mientras las invitadas lucieron looks unificados con orejas y antifaces negros emulando a conejitas, la artista acaparó todas las miradas con un diseño blanco, botas tejanas y lentes oscuros con la inscripción "BRIDE". La noche sumó su toque más desopilante gracias a las máscaras de Pedro Rosemblat, ya que las amigas distribuyeron réplicas con el rostro del novio de las que Lali no paró de reírse mientras bailaba con ellas en una salida nocturna por la ciudad.

Los detalles de la despedida de soltera de Lali en Rio

Claramente, uno de los puntos claves para todas fue lo mucho que disfrutaron de mucha comida premium y sofisticada. En las publicaciones, no dudaron en compartir las mejores postales de todos los restaurantes y cenas, deleitando sus paladares con abundantes banquetes de piezas de sushi, sashimi y copas de vino rosé, combinando a la perfección el relax, el sabor culinario y la fiesta.

Los detalles de la despedida de soltera de Lali en Rio

Los detalles de la despedida de soltera de Lali en Rio

Los detalles de la despedida de soltera de Lali en Brasil: los souvenirs personalizados

Los detalles de la despedida de soltera de Lali Espósito en Rio encantaron a todos los seguidores de la cantante y de sus amigas más talentosas. Sin embargo, uno de los puntos que dejó en claro el ingenio y el afecto de este grupo fueron los souvenirs personalizados que prepararon para el viaje, sin dejar detalle librado al azar, alusivos a la pareja.

El gran atractivo de las jornadas fueron las remeras con parejas icónicas de la cultura pop y la farándula, las cuales lucieron con orgullo como si fuera el uniforme del viaje. Cada invitada llevó un diseño diferente que retrataba idilios famosos como Floricienta, Diego Maradona y Claudia Villafañe, o Madonna y Sean Penn, mientras que Lali llevó la de Carola Reyna y Boy Olmi. Las prendas sumaron además estampados con fotos de la infancia de la artista y postales románticas de los futuros novios.

Los detalles de la despedida de soltera de Lali en Rio

El cotillón temático no dejó ningún punto de la historia sin tocar, incorporando obsequios sumamente originales y con un toque de humor. Entre los recuerdos más comentados se destacaron los encendedores personalizados, decorados con un tono irónico usando frases viejas de la cantante cuando se negaba al matrimonio, tales como "Ni en pedo me caso - 2026" y "Ay no, es un gastadero de dinero" , ideales para guardar como un objeto de colección único del viaje.

Por supuesto, el momento cumbre de la originalidad llegó durante la noche con las desopilantes máscaras de Pedro. El clan de amigas fabricó decenas de caretas gigantes de cartón con el rostro de Pedro Rosemblat, logrando que el novio estuviera presente de manera simbólica en cada paso del festejo. Lali y sus invitadas bailaron, se sacaron fotos y revolucionaron la pista de baile sosteniendo los rostros impresos del conductor, convirtiendo este accesorio en el recuerdo más divertido e inolvidable de toda la estadía en Río de Janeiro.

Los detalles de la despedida de soltera de Lali en Rio

Tras la inolvidable despedida de soltera en Brasil con amigas, la expectativa por la boda del año no para de crecer entre los fanáticos. Varios medios de comunicación confirmaron que la pareja dará el "sí, quiero" a finales de este año mediante una ceremonia íntima y privada, preservando la calidez de sus afectos más cercanos. Si bien ambos eligen mantener los preparativos bajo estricta confidencialidad, los allegados aseguran que la celebración reflejará fielmente la esencia relajada, auténtica y festiva que siempre caracterizó el romance de Lali Espósito y Pedro Rosemblat.

A.E