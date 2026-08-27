Majo Riera, la mamá de Lali explicó cómo maneja la plata de su hija desde los 10 años: “Tenemos reuniones mensuales"

Majo Riera, la madre de Lali Espósito compartió detalles sobre cómo se manejan las finanzas de su hija. Sus declaraciones contrastan con las polémicas que rodean a Tini Stoessel, quien enfrenta un conflicto con su padre Alejandro Stoessel por presuntas irregularidades en la administración de su dinero.

Majo Riera, la madre de Lali Espósito contó los detalles de la gestión financiera de su hija

Igual que Tini Stoessel, Lali Espósito empezó a trabajar desde temprana edad y a los 11 años ya tenía su papel en Rincón de Luz, producción de Cris Morena y desde ese momento su camino artístico continuó en ascenso. En este contexto, su mamá Majo Riera ocupó el rol de representante.

Lali Espósito junto a su madre Majo Riera//Instagram

En una entrevista reciente con el programa "Patria y Familia" de Luzu, Majo Riera explicó que desde que su hija comenzó su carrera siendo adolescente, siempre se implementó un esquema de gestión financiera muy estructurado y transparente. “Desde el minuto cero Lali tiene un estudio que se ocupa de todo eso, más allá de mí”, afirmó con claridad..

La madre de la artista subrayó que no ha sido ella quien ha llevado las riendas de las finanzas de su hija de manera exclusiva, ya que admitió no tener conocimientos profundos en inversiones o gestión económica. “Yo no soy la única responsable porque yo no sé de finanzas ni de inversiones”, aclaró.

Lali Espósito junto a su madre Majo Riera//Instagram

Este esquema incluye un estudio de asesoría financiera y un auditor que desde la adolescencia de la cantante monitorean sus ingresos, gastos y patrimonio. “Nosotros tenemos un estudio con el que Lali trabaja desde los 17 años, es la misma gente que cuida sus finanzas", explicó Riera, haciendo énfasis en la transparencia del proceso.

Asimismo, enfatizó que el dinero nunca fue un tema de conflicto y reconoció que en los inicios de su carrera la propia Lali no tenía plena conciencia del monto de sus ingresos, Riera indicó que con el tiempo la situación fue cambiando. “Sí, quizás no tuviera noción por la edad o por falta de interés de cuáles eran sus ingresos, pero cuando se fue haciendo más grande... Nosotros tenemos reuniones mensuales, donde se muestra todo su estado financiero”, dijo.

Majo Riera, la mamá de Lali Espósito dejó en claro el rol que debe tener los padres de los artistas

Durante la charla en Luzu, Majo Riera fue consultada sobre el límite de ser la madre y trabajar con la artista. En este sentido, la mamá de Lali Espósito fue contundente y reveló: “Eso es un trabajo mutuo de no perder de vista. Sea lo que sea ella es mi hija y yo soy su madre”.

Lali Espósito junto a su madre Majo Riera//Instagram

En esta línea, la representante de la cantante indicó el rol que debe tener los padres con los cantantes. “Uno lo que puede hacer es esto que digo, vos podés acompañar y sugerir. Después la decisión final es del artista, porque es su proyecto, no es el tuyo y eso es muy importante”.

Estas declaraciones de la mamá de Lali Espósito adquieren aún más relevancia en un contexto donde se intensifica la tensión entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, por el control de las sociedades vinculadas a la carrera de la artista. La experiencia de Majo Riera demuestra que, con asesoramiento adecuado y estructuras de control, es posible que los artistas tengan un mejor manejo de su dinero.