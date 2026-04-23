Se conocen detalles de la operación que le realizaron a Charly García: "Le encontraron un tumor en el riñón"

Tras un martes de urgencia y mucho hermetismo, finalmente salieron a la luz los detalles de la cirugía que enfrentó Charly García por un tumor en el riñón. Fue el doctor Guillermo Capuya quien, durante su paso por La mañana con Moria (eltrece), explicó por qué tuvieron que operar "a la antigua" y cómo se prepara el entorno del ídolo para recibir los resultados de su recuperación.

La salud de Charly García, entre la cautela médica y la espera de los resultados

El médico fue muy cauteloso al referirse al diagnóstico de Charly García y remarcó que el paso por el quirófano fue una acción preventiva y necesaria. En ese sentido, el médico explicó que el término "tumor" no implica una sentencia definitiva, ya que su carácter benigno o maligno solo puede establecerse mediante estudios. “No estoy diciendo que sea un tumor maligno ni benigno. Fue operado por un tumor”, aclaró para llevar tranquilidad y evitar especulaciones antes de obtener los resultados del laboratorio.

Charly García.

Respecto a la técnica elegida, el profesional señaló que las condiciones respiratorias del cantante obligaron a descartar los métodos más modernos. Capuya detalló que no se pudo realizar una cirugía conocida como "laparoscópica" debido a que el gas utilizado para inflar el abdomen durante ese proceso suele restringir la capacidad pulmonar. Por el historial de tabaquismo del músico, se decidió realizar una intervención a cielo abierto: “Se optó por hacer un corte, a la antigua. Se cortó y se extrajo parte del riñón. Se llama nefrectomía parcial”, precisó en diálogo con Moria Casán en relación al procedimiento.

Postoperatorio y evolución: las horas clave de Charly García tras la cirugía

En cuanto a los cuidados tras su paso por el quirófano, Capuya informó que el objetivo principal es que el órgano recupere su funcionamiento normal. Según explicó, tras la extracción de una parte del tejido, el resto del riñón suele recuperar su ritmo habitual. Sobre la evolución de las últimas 48 horas, señaló que el Charly comenzó a orinar con mayor frecuencia respecto a ayer y que los drenajes trabajan correctamente, lo que es una buena señal.

Finalmente, el médico no omitió el contexto de salud general del músico al evaluar los tiempos de recuperación. Si bien lo describió como una persona joven de espíritu, reconoció que sus 74 años y diversas enfermedades asociadas hacen que su cuerpo deba ser tratado con especial cuidado tras haber sido “un poco maltratado” por su estilo de vida previo. Por el momento, Charly García permanece bajo observación estricta a la espera de una evolución que permita planificar el alta médica.