Leticia Brédice reveló su matrimonio fallido con Charly García: “Me ofreció casamiento cuando yo tenía 14 años, pero mi mamá no me dejó”

Leticia Brédice fue la invitada de lujo de +CARAS, el programa de entrevistas que conduce Héctor Maugeri por CARAS TV y que fue galardonado con el Martin Fierro. En una charla íntima, la actriz repasó gran parte de su carrera y de su vida, revelando anécdotas, situaciones desconocidas y muchas de las incontables historias que le tocó pasar. Una de las más llamativa fue, sin dudas, su matrimonio fallido con Charly García.

La propuesta de casamiento de Charly García a Leticia Brédice

Corría 1989. Charly García ya era una figura de la música nacional y Leticia Brédice apenas comenzaba a dar sus primeros pasos en el ambiente. Si bien no está claro cuáles fueron las circunstancias que los llevaron a compartir espacio en ese momento, la actriz recuerda un hecho tan curioso como llamativo, el día que él le pidió matrimonio.

Leticia Brédice fue la invitada de +CARAS.

No hubo muchos detalles, Leticia cuenta que hubo una fiesta y en ese lugar Charly le pidió casamiento, cuando ella tenía 14 años. Tampoco se sabe si la propuesta habrá sido en serio o no, pero la actriz cuenta que al llegar a su casa se lo comentó a su madre y la respuesta fue: “Callate la boca, andá a dormir”.

¿Si se hubiera casado con él? Leticia Brédice dice que en principio no lo hizo porque, aunque la propuesta le gustó, tenía 14 años y la negativa de su mamá clara. Pero después agrega que ella vivió todo lo que quiso vivir con él, estar cerca y acompañarlo en los recitales. Una frase que da a entender que, aunque no se pudo concretar la boda, igualmente logró cumplir con lo que quería de esa relación.

Leticia Brédice con Héctor Maugeri.

El día que Charly García la hizo vestir de novia

En la misma línea, Leticia Brédice comentó que, una vez, Charly le pidió que se vistiera de novia. “Me acuerdo me hizo poner un vestido de novia y me dijo que me iba a bendecir porque Rita Lee salió vestida de novia y fue la bendición de ella”, cuenta, y agrega que tras esas palabras fue con una amiga y alquiló un traje.

Esa promesa tampoco llegó a buen puerto. Leticia se quedó detrás del escenario, vestida de novia y nunca fue llamada a pasar adelante. Si bien al otro día sí la hizo aparece en escena, su ropa ya era la que usaba todos los días, “vestida de rojo como yo ya estaba siempre”.

Leticia Brédice.

De esta manera, Leticia Brédice reveló su matrimonio fallido con Charly García. Una historia que pocos conocían y que la actriz compartió en su entrevista con Héctor Maugeri en +CARAS.