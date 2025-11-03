Guillermo Capuya: “Estoy hace 23 años con Paula, nunca pensé que iba a estar tanto tiempo con una persona”

CARASTV

En una charla íntima con Héctor Maugeri para +CARAS, Guillermo Capuya compartió uno de los aspectos más personales de su vida: su historia de amor con Paula, su compañera desde hace más de dos décadas. “Estamos en pareja hace veintitrés años”, contó, antes de aclarar: “No me casé. Lo pensamos, pero dijimos: ‘Estamos bien así’”.

El médico explicó que, lejos de necesitar un papel para confirmar su unión, la pareja encontró su propio equilibrio. “A veces pasa que te casás… y se termina todo”, bromeó. Maugeri lo interrumpió con una sonrisa: “Veintitrés años es una fecha importante”. Y Capuya reafirmó: “Nos funciona bien así”. Con humor y ternura, el invitado habló del vínculo que lo une a Paula. “No hay peleas, no hay discusiones, no hay gritos. Jamás. Jamás. Jamás”.

Guillermo Capuya en +CARAS

Guillermo Capuya: “Nunca pensé que iba a estar tanto tiempo con una persona. Jamás”

Entre risas, reconoció que la paciencia de Paula ha sido clave: “Tiene una paciencia enorme para soportar mis locuras y mis tiempos. A veces es difícil que alguien te diga: ‘Bueno, andate de viaje’, y te vayas”. El secreto, dice, está en la confianza. “No somos celosos. No hay motivos”. Asimismo, la describe como una mujer sensible, paciente y profundamente compañera. “Nunca pensé que iba a estar tanto tiempo con una persona. Jamás”.

La entrevista alcanzó un instante de gran emoción cuando la producción proyectó un mensaje sorpresa grabado de Paula: “Solo quiero hablarle a mi coequiper de ruta, después de tantos años de estar juntos. Haber caminado por senderos hermosos, construyendo cosas lindas que hoy podemos disfrutar: nuestro hogar, nuestras hijas, la crianza, el trabajo, los viajes”. Con una voz cargada de afecto, ella le expresó su admiración: “Te admiro profundamente: tu empuje, tu fuerza diaria, tu solidaridad con todos”. Y cerró con una declaración que conmovió al estudio: “Te amo. Y por muchos años más, caminando juntos”.

Guillermo Capuya

Guillermo Capuya y su familia: “Nos reímos mucho juntos. Y me gusta que se rían de mí, me hace bien”

En otro momento de la charla, Capuya contó que ser padre fue una de las experiencias más transformadoras de su vida. “No soy meloso, pero soy cariñoso, sobre todo con mis hijas”, confesó sobre Fiona y Sofía, a quienes define como “dos soles”. “A veces veo pacientes que me dicen: ‘Daría lo que tengo por estar cinco minutos más con mi padre’. Eso te hace pensar”. Su manera de demostrar amor es acompañar, estar, incluso en los pequeños gestos. “Nos reímos mucho juntos. Y me gusta que se rían de mí, me hace bien”.