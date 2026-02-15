Cosquín Rock, día 2: El homenaje a Charly García de León Gieco, Rosario Ortega y Zorrito Von Quintiero

CARAS continúa presente en el Cosquín Rock. En el día 2 del festival, que ya reunió a más de 90.000 personas, se vivieron momentos de todo tipo, con algunos de los artistas más importantes del país sobre el escenario. Uno de ellos fue, sin dudas, el homenaje que León Gieco, Rosario Ortega y Zorrito Von Quintiero le dedicaron a Charly García.

El homenaje de León Gieco, Rosario Ortega y Zorrito Von Quintiero a Charly García

Beats Modernos, la banda formada por Rosario Ortega, Zorrito Von Quintiero, Fernando Samalea y Joaco Burgos, reinterpreta algunos de los clásicos de los 80 y 90 con arreglos actuales. Por eso, cuando se supo que tendrían su lugar en el día 2 del Cosquín Rock, se convirtieron en una de las bandas más esperadas que garantizarían que el legado de Charly García estuviera presente en el escenario.

Y así fue, aunque también contó con una sorpresa más que destacada. A la formación habitual, se sumó León Gieco, que también rindió su homenaje a Charly García. Primero, como se podía esperar, con Los Salieri de Charly y después con temas como Yo no quiero volverme tan loco, entre otros.

León Gieco también brilló con Agarrate Catalina

Esta edición del Cosquín Rock no solo llenó sus escenarios de los grupos más representativos del rock nacional e internacional, sino que también abrió las puertas a muchos artistas consagrados de otros géneros. Abel Pintos y Lali Espósito fueron algunos de los ejemplos más claros.

En ese marco, también se puede destacar la presencia de Agarrate Catalina, la murga uruguaya que supo conquistar al mundo entero con sus presentaciones, cargadas de crítica social y representaciones de diversas realidades. Junto a León Gieco, los de Uruguay vivieron otros de los momentos destacados de la jornada, que culminó con cantos del público contra Milei.

León Gieco y Agarrate Catalina interpretaron El Ángel de la bicicleta, una de las canciones más fuertes del legendario músico. Cuando terminaron, además de la ovación, la gente comenzó a entonar: “el que no canta, votó a Milei”, que se extendió durante algunos minutos, bajo una copiosa lluvia.

De esta manera, el día 2 del Cosquín Rock siguió arrojando momentos únicos, en un festival que brilló con muchísima fuerza. El homenaje a Charly García con la presencia de León Gieco fue, sin lugar a dudas, uno de ellos.