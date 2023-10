Carmen Barbieri se encuentra en el ojo del mundo del espectáculo tras su fuerte enfrentamiento con Yanina Latorre. La confrontación fue fruto de una acusación de la panelista de LAM, asegurando que la conductora de “Mañanísima” se habría burlado de Sofía Aldrey al dar detalles de su separación con Federico Bal tras el escándalo de infidelidad que involucra a Estefi Berardi.

Carmen Barbieri

Asimismo, Barbieri arremetió contra Latorre y desató su furia al aire. “Me hartaste, Latorre. ¿Quién te pensás que sos? ¿Quién es Latorre? ¿Se cree que es la dueña de la televisión? ¿Cuántos años hace que estás en la tele? ¿De dónde venís? ¿Quién sos para decir que yo me burlaba de Sofía Aldrey que la amo?”, manifestó la actriz.

Carmen Barbieri reveló el motivo de su ausencia

Carmen Barbieri sorprendió a todos al no presentarse su programa diario, Mañanísima, debido a un problema de salud. La conductora compartió un mensaje de audio con Estefi Berardi en el que explicó la causa de su ausencia.

"Tengo un esguince, por suerte no me rompí ningún huesito... pero no me caí ni nada, me torcí el pie. En Comodoro Rivadavia, hice igual la función a la noche, pero cuando bajé del avión el pie era enorme, no podía apoyarlo. Ahí me fui a Zabala, me hicieron unos estudios y dio que tengo un esguince agudo", aseguró la conductora.

Además de la lesión en el pie, Carmen Barbieri también mencionó que su voz estaba parcialmente afectada. "Y la voz... parezco Graciela Borges. Me dijo reposo dos días, trataré de dormir y descansar un poco la voz”, bromeó la actriz.

P.C