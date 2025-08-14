La reconciliación de L-Gante y Tamara Báez sorprendió a las redes sociales. La pareja venía de discusiones legales y mediáticas sobre su separación y la cuota alimentaria de su hija Jamaica. Sin embargo, al comienzo de esta semana, se dio a conocer de que habían vuelto a darse una oportunidad y desde ese momento demostraron el amor que aún hay entre ellos. El cantante se sinceró frente a los medios de comunicación y reveló qué fue lo que le impidió volver antes con ella.

L-Gante, Tamara Báez

Las razones de la reconciliación de L-Gante y Tamara Báez: "No había ocasión"

L-Gante y Tamara Báez tienen una historia de amor que viene desde hace años. Juntos formaron una familia de tres, junto a su hija Jamaica, quien es su prioridad en todo momento. Sin embargo, la fama del cantante y su relación con otras mujeres los llevó a separarse y a que hicieran su vida lejos del otro. En todos estos años, ellos mantuvieron cruces legales y mediáticos, a través de sus abogados o dichos en diferentes medios de comunicación.

La reconciliación de L-Gante y Tamara Báez

Finalmente, durante el fin de semana, se los vio más unidos que nunca. Un video y una polémica frase compartida por Elián llevó a que se confirmara su regreso como pareja. Todos los usuarios quedaron sorprendidos, y quisieron saber más sobre cómo fue su reconciliación. En Mujeres Argentinas (eltrece), mantuvieron un mano a mano con el cantante, quien contó que tenía la idea de volver con ella desde mucho antes de que se diera la oportunidad.

“Es algo que esperaba hace mucho tiempo. La mujer que amaba y que amo es ella. Teníamos el vínculo, la relación. No nos llevamos ni mal ni bien, pero no había ocasión, no había comunicación”, explicó en conversación con María Belén Ludueña, desde el hogar que comparte con Tamara y su hija. De esta manera, apuntó contra el abogado de su novia como el culpable de que no pudieran mantener una conversación. “Mis temas legales, más el conflicto con el abogado que tengo con ella, se me hacía muy complicado llegar a tener una simple charla con Tamara”, explicó tajante.

Finalmente, el pasado viernes se juntaron a tener una conversación. Mientras su hija jugaba, ellos hablaron de todo lo que no pudieron antes y decidieron darse una segunda oportunidad. El lunes, y tras el posteo de L-Gante con Tamara Báez, Wanda Nara confirmó la reconciliación, luego de aclarar que ellos solo eran amigos. El cantante y su novia se están dando la chance de volver a ser esa familia de tres que fueron al comienzo de la fama de él.

A.E