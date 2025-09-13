Thiago Medina pelea por su vida: primer parte médico oficial tras su accidente en moto

Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, atraviesa horas críticas luego de haber protagonizado un accidente con su moto en la localidad bonaerense de Moreno. El joven de 22 años se encuentra hospitalizado y pelea por su vida.

Según informaron en TN, el hecho ocurrió el viernes 12 de septiembre por la noche. Thiago Medina ingresó al Hospital de Moreno, donde fue operado de urgencia. “El parte médico dice estado reservado con riesgo de vida. Tuvieron que extirparle el bazo, además tiene un pulmón y un riñón comprometidos”, detallaron en el noticiero.

El informe policial del accidente de Thiago Medina

De acuerdo al parte policial, intervino la UFI N.º 1 de Moreno bajo la carátula de lesiones culposas. El imputado fue identificado como José Fernando Córdoba, conductor de un Chevrolet Corsa, mientras que la víctima es Thiago Medina, quien manejaba una motocicleta Honda sin chapa patente.

Thiago Medina

“El choque se produjo en la esquina de San Martín y La Providencia. Thiago impactó con su moto contra la parte lateral trasera del vehículo que circulaba en sentido contrario”, detallaron las fuentes.

Tras el llamado al 911, personal policial y de emergencias asistieron a Thiago Medina que fue trasladado de inmediato al Hospital de Moreno, donde permanece en estado reservado. En redes sociales, familiares, amigos y excompañeros de Gran Hermano expresaron su preocupación y pidieron una cadena de oración por su recuperación.

AM