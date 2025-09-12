La revelación de Claudio Cosano sobre Karina Milei: “Yo quería algo sencillo y me dice ‘salimos en todos lados’”

El pasado 19 de junio, Claudio Cosano celebró a lo grande sus 30 años en la moda. Lo que en principio pensó como un festejo íntimo terminó convirtiéndose en uno de los eventos más comentados del año, con invitados de lujo, prensa desbordada y una revelación inesperada que involucró a Karina Milei, la hermana del presidente.

Claudio Cosano revela qué le dijo Karina Milei en su desfile de los 30 años

La cita fue en el histórico atelier de la calle Arenales, donde Cosano presentó su colección Prêt-à-porter y Alta Costura bajo el lema “Claudio Cosano 30 años de Atelier”. Entre las figuras que dijeron presente estuvieron Mirtha Legrand, Karina Milei, su mamá Alicia Lucich, Estefi Berardi, Yuyito González, Ingrid Grudke, Daniela Cardone, Fabiana Araujo, Nequi Galotti, Débora Plager, Belén Ludueña, Barby Franco, Carmen Yazalde y muchas más.

Karina Milei y su mamá, Alicia Luján Lucich junto a Claudio Cosano.

El propio diseñador se mostró sorprendido por la magnitud del evento: “Fue increíble este desfile también. Mirá, yo este año quería hacer algo tranquilo, lo juro. Quería hacer algo íntimo en el atelier, que sea sencillo, tranqui. Se armó un despelote que te juro que toda la prensa no entraba en el edificio”, contó con humor.

Karina Milei en la celebración por los treinta años de Claudio Cosano en la industria de la moda.

La velada reunió a la ex pareja de Javier Milei, a su hermana y madre. Además de los representantes legales de Wanda Nara y Mauro Icardi. “Estaba por un lado Amalia ‘Yuyito’ González, por otro Karina Milei con la mamá, y al mismo tiempo tenía de un lado la abogada de Icardi y del otro la abogada de Wanda. Era una cosa”, relató entre risas.

Los looks para la celebración de Claudio Cosano.

Pero el momento más desopilante llegó después del desfile, cuando Cosano charló con la hermana del presidente. “Bueno, y un día así charlando con Karina, yo le digo: ‘Karina, viste que yo quería hacer algo sencillo’. Y me dice: ‘¿Sencillo? Salimos en todos lados’. Bueno, qué sé yo, se me pegan, che”, remató entre carcajadas.

Con su desfile aniversario, Claudio Cosano volvió a demostrar por qué es uno de los diseñadores más influyentes del país, rodeado de celebridades y con anécdotas que lo confirman como un referente indiscutido de la moda argentina.

MDP