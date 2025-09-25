Revelaron el motivo detrás del gesto que tuvo la China Suárez con Benjamín Vicuña al ortorgarle un permiso de viaje con sus hijos

Desde hace algunos meses, la China Suárez y Benjamín Vicuña protagonizan una de las guerras más inesperadas del mundo del espectáculo. El inicio del enfrentamiento fue al momento que el actor revocó el permiso de viaje de Amancio y Magnolia, sus hijos en común, con esta decisión la ex Casi Ángeles no pudo viajar a instalarse en Turquía con los menores y lo hizo solo con su hija, Rufina Cabré.

A partir de esta situación, la expareja cortó el diálogo y sus abogados se hicieron cargo de la situación. Lo cierto es que Suárez logró que sus hijos viajen a Turquía y luego de eso los escolarizó allí, cuestión que habría sorprendido al actor, ya que no habría sido parte del acuerdo. Sin embargo, en su regreso a la Argentina, la actriz tuvo un doble gesto por sus hijos: se presentó en la casa de Vicuña a dejarlos y luego le otorgó un permiso de viaje. Y estas acciones tendría una importante motivación.

Por qué la China Suárez buscaría firmar la paz con Benjamín Vicuña

En un capítulo más del enfrentamiento entre la China Suárez y Benjamín Vicuña, Ángeles Balbiani en Puro Show (eltrece) reveló información que podría marcar el inicio de una recomposición del vínculo de la expareja. En primera instancia, en su regreso a la Argentina, la actriz se presentó personalmente en la casa de su expareja para llevar a sus hijos. Este gesto sorprendió, pero ella fue por más.

"Benjamín hoy está en Uruguay con sus hijos y los hijos de la China. Pero se acuerdan que el permiso de menor que ambos tenían fue revocado en su momento para ser permisos individuales por cada viaje. Bueno, Benjamín se encontró con la situación con que no tenía permiso ", contó Balbiani. Ante la imposibilidad de no poder viajar, los abogados de ambos se comunican y Suárez accede, mostrando un buen gesto. Cabe recordar que fue ella quien acusó en redes sociales del "padre del año", irónicamente, al señalar "malos" comportamientos de él para con sus hijos.

Pero esta predisposición de la China Suárez tendría un motivo. "El abogado de la China Suárez está buscando modificar el arreglo que tienen", contó la panelista e indicó que hasta el momento el acuerdo es que los menores estén tres semanas con la madre en Turquía y una semana con su padre. "Lo que están buscando es que si los chicos van a vivir en Turquía de ver cómo pueden hacer para que el arreglo sea más laxo y que los chicos no tengan que venir cada tres semanas a Buenos Aires", detalló Ángeles, además aseguró que el actor está digiriendo que sus hijos no vivirán cerca de él.

De esta forma, la China Suárez muestra una voluntad de arreglar la situación para que buscar una solución de cuidado de los menores. Por el momento, Benjamín Vicuña no se expresó al respecto y el diálogo directo entre ellos sigue quebrado, son sus abogados quienes se encargan de los asuntos que deben arreglar.