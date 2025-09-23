La extraña actitud de la China Suárez en la casa de Benjamín Vicuña que desató las críticas: "Todo por las cámaras"

China Suárez fue captada en un momento particular durante una visita al domicilio de Benjamín Vicuña, en el barrio de Palermo. Su forma de actuar al entregar a los menores despertó observaciones y dejó una imagen que se volvió tema de conversación. La escena se desarrolló en plena vía pública y fue seguida por quienes estaban atentos a sus movimientos.

China Suárez protagonizó una escena inesperada el 19 de septiembre en la casa de Benjamín Vicuña que llamó la atención de quienes estaban presentes en el lugar. La actitud que tomó al momento de dejar a sus hijos en la propiedad generó comentarios y fue registrada por las cámaras que estaban presentes.

Según se pudo ver en la cobertura realizada por Intrusos (América), la actriz llegó al domicilio del actor chileno para dejar a sus hijos, Amancio y Magnolia Vicuña. Pero lo que más llamó la atención fue la forma en la que se desarrolló el momento. En lugar de entregarlos a la persona encargada del cuidado, como suele ocurrir en este tipo de intercambios, decidió ingresar ella misma a la propiedad.

En la misma línea, la grabación permitió ver a la China Suárez tranquila entrando al edificio con su hija en brazos. Allí fue recibida por una mujer del entorno de Benjamín Vicuña, pero en lugar de dejar a los menores en sus manos, cruzó el umbral y entró al domicilio. Minutos después, salió sola y se retiró sin hacer declaraciones con la prensa.

La actitud fue interpretada por algunos como un gesto inusual, teniendo en cuenta que en otras ocasiones el intercambio se realiza sin que los padres ingresen a la vivienda del otro. Pero la polémica no demoró en aparecer en las redes sociales, donde algunos apuntaron a que la escena parecía preparada, mientras que otros señalaron a la modelo como hipócrita.

Una usuaria de Instagram no dudó en criticar tanto a Benjamín Vicuña como a la China Suárez, por las recientes declaraciones del abogado Máximo Petrachi, representante del actor, quien había mencionado que ellos no se comunican. “No era que no tiene diálogo con Vicuña? Para qué entra al lugar si la empleada bajó a recibir las bendiciones. Todo para las cámaras”, escribió.

Además, otra persona se refirió a los rumores de una posible prohibición de la ex Casi Ángeles a Mauro Icardi para estar tiempo a solas con Wanda Nara. “Ella sí puede entrar a la casa del ex, ahh, pero a Icardi no deja que se cruce a solas con Wanda”, sentenció. Según había trascendido, el futbolista no ingresaba a buscar a sus hijas a la casa de su expareja por pedido explícito de la influencer.

Por su parte, un usuario también realizó un comentario que se relaciona de forma directa con los recientes pedidos de Benjamín Vicuña para que sus hijos no sean expuestos ante las cámaras. “Jaja justo lo que había pedido Vicuña, no exponer a los hijos como la otra vez en el aeropuerto. Se las sabe todas”, escribió refiriéndose a la China Suárez.

