Marcelo Tinelli se metió en la polémica de Benjamín Vicuña y la China Suárez: "Yo rompo todo"

Marcelo Tinelli debutó como conductor en el streaming de Carnaval Stream con su programa Estamos de Paso y analizó el escándalo entre Benjamín Vicuña y la China Suárez por la escolarización de sus hijos en común en Turquía, donde vive actualmente la actriz junto a Mauro Icardi. Desde su rol de padre, contó cuál sería su reacción si se enterara por las redes sociales de una situación similar.

Marcelo Tinelli bancó a Benjamín Vicuña en su conflicto con la China Suárez

Marcelo Tinelli se metió de lleno en la pelea que tiene como protagonistas a Benjamín Vicuña y la China Suárez. Según el actor chileno y su abogado, no estaban al tanto de que Magnolia y Amancio, quienes viven el país, fueron escolarizados en un exclusivo colegio de Estambul. Por esta razón, la grieta entre los actores se profundizó mucho más.

Benjamín Vicuña y la China Suárez con sus hijos en común.

Sabrina Rojas, quien forma parte del ciclo Estamos de paso, le consultó a Marcelo Tinelli qué opina al respecto. A lo que el conductor no dudó en responder que su principal preocupación sería enterarse de cambios en la vida de sus hijos a través de las redes sociales como le sucedió al artista. Y agregó con total sinceridad: "Solamente si tienen que ir a vivir a Turquía, armo un bolonqui impresionante y rompo todo”.

Además, Marcelo Tinelli habló de la importancia que tiene la comunicación directa entre padres de menores. “Yo enterarme que mi hijo está escolarizado en otro país, creo que rompo todo, tiro un piedrazo contra la pared. Esto es lo que me pasa a mí”, expresó poniéndose en el lugar de Benjamín Vicuña.

Luego, Sabrina Rojas fue por más y quiso saber qué haría el empresario en caso de vivir una situación similar con su hijo Lolo y su expareja, Guillermina Valdés. Sin dudarlo un segundo, respondió que "es un tema para hablarlo mucho tiempo antes y esto de escolarizar a los chicos fuera del país me parece una locura”.

En este sentido, remarcó que debe existir un acuerdo mutuo entre padres ante cambios importantes como una mudanza a otro país o una escolarización en otro lugar y dejó en claro que tiene que ver con un vínculo familiar, pese a estar separados, en el que hay hijos en común. “Es un derecho que nos asiste a cualquiera de las personas que somos padres", manifestó y continuó diciendo que "entre los dos" deben decidir cómo va a ser la educación de esos menores y en qué sitio.

De esta manera, Marcelo Tinelli se metió en la polémica de Benjamín Vicuña y la China Suárez, poniéndose en el lugar del actor chileno que se habría enterado por Instagram sobre la escolarización de sus hijos en Turquía. "Yo rompo todo", aseguró sin filtro.