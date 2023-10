Silvina Luna perdió la vida hace un mes, tras luchar contra las consecuencias de un procedimiento médico incorrecto realizado por Aníbal Lotocki, y mientras el juicio contra el médico continúa su curso, la esposa del cirujano rompió su silencio y habló sobre las acusaciones en contra de su marido.

Desde la entrada de su vivienda ubicada en un exclusivo barrio de zona norte, María José Favarón recibió a un periodista de LAM y, durante la entrevista, defendió a su pareja, cuestionó los testimonios de las denunciantes y habló de su papel en la clínica, donde trabajaba como secretaria y mantenía contacto con los pacientes.

Majo Favarón y Aníbal Lotocki

"No voy a hablar de los pacientes que fallecieron porque hay un motivo por el cual fallecieron, que la Justicia tiene que determinar, y esto no fue así", comenzó diciendo la esposa del imputado.

Continuando con su declaración y refiriéndose al caso de Silvina, Majo agregó: "De hecho en la causa Luna, el informe decía que murió de una sepsis, una septicemia, con lo cual Aníbal fue juzgado por Silvina Luna, Pamela Sosa, Gabriela Trenchi y Stefanía Xipolitakis porque ellas decían que les habían puesto un veneno".

Qué dijo la esposa de Lotocki acerca de las denuncias

"Se hicieron los seis meses de juicio y se determinó que el producto no era un veneno, sino un producto debidamente aprobado. Eso no tiene que ver con el causal de muerte. El juez también fue muy claro respecto de eso", continuó Favarón, asegurando que el metacrilato no generó la muerte de los clientes.

En cuanto a los productos que Lotocki utilizaba en sus pacientes, Majo, quien también trabajaba en la clínica, expresó: “Que yo tenga entendido, no fue un producto rebajado, y de hecho en el juicio, la única paciente que se dejó y se hizo la biopsia durante el proceso y el debate oral fue Xipolitakis y el producto encontrado que extrajeron de la biopsia era polimetilmetacrilato".

"Las otras chicas se negaron a hacerse la biopsia en el proceso judicial, no sé por qué motivo", sentenció Favarón, insinuando la posibilidad de que se negaron con el propósito de ocultar algo más.

Silvina Luna, Mariano Caprarola, Pamela Sosa, Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis, Cristian Zárate, Fran Mariano y Virginia Gallardo, son algunas de las víctimas del cirujano, y al contrario de las declaraciones de Majo Favarón, sufrieron y están sufriendo las consecuencias.

SDM