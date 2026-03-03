Lejos de MasterChef Celebrity, el nuevo negocio de Maxi López y el Turco Husaín

Durante su paso por MasterChef Celebrity, donde mostró un perfil más relajado y cercano, Maxi López vuelve a apostar fuerte en los medios argentinos. Lejos de las cocinas y los desafíos gastronómicos, el exdelantero inicia una nueva etapa profesional vinculada a su terreno natural, el fútbol.

Maxi López

La participación de Maxi López en el reality no solo lo devolvió al centro de la escena tras años de bajo perfil en el país, sino que además reactivó su vínculo con la industria televisiva local. Esa exposición abrió nuevas puertas y hoy lo encuentra al frente de un proyecto que combina deporte, streaming y actualidad.

De qué trata el nuevo proyecto de Maxi López y el Turco Husaín

El nuevo ciclo del que formarán parte Maxi López y el Turco Husaín se titula Andá pa allá y comenzará a emitirse en marzo a través de Streams Telefe, la plataforma digital de Telefe. El nombre no es casual: remite a la frase viralizada por Lionel Messi durante el Mundial de Qatar 2022, un guiño que conecta automáticamente con el clima deportivo.

El nuevo proyecto de Maxi López y el Turco Husaín

El programa estará enfocado en la Copa Libertadores y la previa del próximo Mundial, con una propuesta que promete análisis deportivo, debate picante y una cuota de humor. La idea es ofrecer un contenido ágil, dinámico y adaptado al lenguaje de las plataformas digitales, alejándose del formato tradicional de televisión.

El vínculo de Maxi López y el Turco Husaín

En esta nueva aventura, Maxi López no estará solo. Compartirá conducción con el Turco Husaín, exjugador con amplia trayectoria y experiencia en el mundo del fútbol. La dupla combina conocimiento de primera mano sobre el deporte con una mirada relajada y cercana al público.

Turco Husaín

Además, el equipo se completa con el humorista Grego Rosello, quien aportará frescura y comicidad al ciclo. Recientemente, Maxí López compartió en sus historias de Instagram el póster oficial del programa, donde se los ve a todos juntos, confirmando así el inicio de este nuevo desafío.