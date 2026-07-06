Revés judicial para Mauro Icardi: el "festejo" de Yanina Latorre

Mauro Icardi atraviesa un nuevo capítulo en su disputa legal con Wanda Nara, y Yanina Latorre fue quien aportó detalles sobre la resolución judicial que se conoció recientemente. La información difundida expone cómo el reclamo del delantero se encuentra en revisión y abre un escenario que mantiene la atención sobre las decisiones que puedan surgir en los próximos pasos del proceso. Este episodio suma un matiz más a una historia que ya cuenta con antecedentes en los tribunales.

Mauro Icardi recibió un fuerte revés judicial en una de las causas que tiene a Wanda Nara como protagonista

En las últimas horas, Mauro Icardi recibió un revés judicial en el marco de la disputa legal que mantiene con Wanda Nara. El delantero había solicitado una multa millonaria contra su expareja por la filtración de conversaciones privadas, pero el pedido fue rechazado por el juez. La noticia tomó relevancia cuando Yanina Latorre compartió detalles del fallo en sus historias, sumando comentarios que rápidamente generaron repercusión.

Mauro Icardi

El reclamo del delantero se centraba en dos sanciones, una de 100 millones de pesos y otra de 500 millones adicionales por declaraciones de la empresaria en Sálvese Quien Pueda (América). El futbolista consideraba que esas manifestaciones habían afectado su imagen pública. Sin embargo, el juez desestimó la solicitud al entender que los dichos no correspondían a la presentadora, sino a expresiones previas que el mismo había hecho sobre terceros.

Las publicaciones de Yanina Latorre relataron que el fallo dejó sin efecto las multas reclamadas, aunque incluyó un apercibimiento hacia Wanda Nara. Según lo difundido, el magistrado señaló que, en caso de nuevas declaraciones, podría aplicarse una sanción de 10 millones de pesos. En sus palabras: “El juez rechazó las multas. Pero apercibió a Wanda. Dijo que la próxima vez que hable le pone una multa de 10 millones”.

Posteos de Yanina Latorre

Las abogadas de Mauro Icardi solicitaron una revocatoria del fallo. El objetivo es que se reconsideren las sanciones y que se apliquen multas por lo ya dicho por la conductora de MasterChef Celebrity. Además, la conductora de SQP expresó de manera directa lo que las letradas pidieron: “Las abogadas de Mauro piden revocatoria. La historia de nunca acabar. Quieren que se le aplique multa por lo ya dicho por ella”.

El trasfondo de la disputa entre Wanda Nara y Mauro Icardi

La situación se suma a una larga historia de enfrentamientos legales entre Mauro Icardi y Wanda Nara. En este caso, el pedido del futbolista apuntaba a resarcir daños por la exposición mediática de conversaciones privadas. El rechazo del juez marca un nuevo capítulo en una relación atravesada por tensiones públicas y reclamos judiciales, que se extiende más allá del plano personal y se instala en el ámbito jurídico.

Posteos de Yanina Latorre

Por su parte, Yanina Latorre, al difundir la información, destacó que aún tiene más datos sobre el tema, aunque no los reveló en detalle. En sus publicaciones señaló: “Le di tema a todos los programas. Tengo más información, pero todavía no la dije”. Sus palabras reforzaron la atención sobre un conflicto que parece no tener un cierre inmediato. Cabe destacar que en los últimos días, la conductora y el delantero tuvieron un constante cruce en redes sociales por los dichos de la comunicadora.

El fallo también deja en claro que, aunque las multas solicitadas fueron rechazadas, existe un margen de advertencia hacia Wanda Nara. El juez estableció que futuras declaraciones de la conductora sobre Mauro Icardi podrían derivar en sanciones económicas, lo que mantiene a ambas partes bajo observación en el ámbito judicial. Esta advertencia funciona como un límite preventivo que condiciona las próximas acciones y declaraciones en torno al caso. En paralelo, la estrategia del deportista busca insistir en la aplicación de multas más elevadas.

Wanda Nara y Mauro Icardi

Mauro Icardi enfrenta un nuevo capítulo en su disputa judicial con Wanda Nara, y Yanina Latorre tuvo un rol clave al difundir detalles sobre la resolución más reciente. El fallo rechazó las multas millonarias solicitadas por el delantero, aunque incluyó un apercibimiento hacia la empresaria que podría derivar en sanciones futuras si se repiten declaraciones similares. Este episodio suma un matiz más a una historia que se extiende en el tiempo y que seguirá teniendo definiciones en el ámbito judicial.

VDV