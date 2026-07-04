El contundente mensaje de Franco Deambrosi, el piloto señalado por su vínculo con la China Suárez

La guerra mediática, televisiva y digital entre Yanina Latorre y Mauro Icardi puso nuevamente en el centro de la escena a una persona inesperada. Se trata de Franco Deambrosi, piloto de Turismo Carretera, quien fue mencionado por la propia conductora de Sálvese Quien Pueda (América TV) como un nuevo actor dentro del spin-off del WandaGate y que los usuarios no tardaron en vincularlo con Eugenia “China” Suárez”. Ante la repercusión del tema, el automovilista decidió romper el silencio y se pronunció públicamente sobre el escándalo mediático que lo involucra, dejando un contundente mensaje frente a las versiones que circularon en los medios y redes sociales.

Franco Deambrosi, el inesperado piloto que fue vinculado con la China Suárez

Revuelo total hay en las redes sociales de Yanina Latorre, Mauro Icardi y la China Suárez, luego de que la periodista de espectáculos lanzara una imagen de Franco Deambrosio en sus historias de 24 horas de su cuenta personal de Instagram. Fiel a su impronta filosa y combativa, no sólo compartió una postal del corredor, sino que, además, asegurar que tiene en su poder capturas de pantalla, fotos y “pruebas”.

Franco Deambrosi, la China Suárez y Mauro Icardi | Instagram

De inmediato, los cibernautas y fanáticos de la “novela turca” comenzaron a atar cabos y a sacar sus propias conjeturas al respecto. Mientras Latorre tiraba la bomba y se difundía en la cortina de humo que quedó llamándose a silencio, en las plataformas de interacción social comenzó a crecer un fuerte rumor de que el atleta habría tenido o tendría un affaire con la actriz durante su romance con el delantero.

Según dio a entender la expanelista de LAM (América TV), el joven habría intercambiado mensajes con la ex Casi Ángeles, lo que sumaría un nuevo capítulo al escándalo mediático que involucra a Icardi. Este supuesto intercambio fue interpretado como un duro revés virtual en la polémica, luego de las declaraciones cruzadas y el dardo envenenado donde el futbolista le dijo “cornuda” a Latorre.

Franco Deambrosi | Instagram

El descargo de Franco Deambrosi sobre su presunto vínculo con la China Suárez

Durante varias horas, Franco Deambrosi mantuvo un silencio de tumba y evitó responder a las polémicas que lo involucran con la China Suárez. Mientras su nombre cobraba relevancia pública y era tema de conversación en la televisión y en las redes, había adoptado una actitud pasiva. Sin embargo, este sábado decidió romper el silencio y pronunciarse al respecto mediante un contundente descargo.

“No todo lo que se dice es cierto. Pero tampoco todo merece ser aclarado”, comenzó diciendo haciendo en sus historias de Instagram en referencia a esta guerra abierta entre Mauro Icardi y Yanina Latorre. Acto seguido, habló desde sus apreciaciones personales sobre este revuelo en el spin-off del WandaGate que lo tiene como un presunto nuevo protagonista. “En estos días estuve recibiendo muchísimos mensajes y, sinceramente, no estoy muy acostumbrado a esta exposición. Siempre tuve un perfil más bajo y bastante reservado con mi vida personal”, se sinceró.

Para terminar con su defensa, Deambrosi disparó una frase que dejó más dudas que certezas. “Hay conexiones que no necesitan títulos, fotos ni confirmaciones para existir, y eso solo nosotros lo sabemos”, exclamó sin afirmar ni negar su vínculo con la novia de Mauro Icardi. Finalmente, remató: “ Mientras algunos intentan entender qué pasa, yo sigo enfocado en lo mío”.

Descargo de Franco Deambrosi | Instagram

Como era de esperarse, esta respuesta de Franco Deambrosi trajo más dudas que certezas y, si bien no apuntó de lleno a la China Suárez, esto terminó alimentando aún más la polémica mediática que ya venía escalando entre Yanina Latorre y Mauro Icardi. Con nuevas interpretaciones, cruces y versiones, la guerra abierta entre el futbolista y la conductora sigue sumando capítulos y se mantiene en el centro de la atención mediática, mientras se espera con ansias las pruebas que asegura tener Latorre para conocer por una vez por todas el misterio detrás de la foto del piloto.