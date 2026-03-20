Ricardo Darín confesó lo que más le impactó de ser abuelo: "Lo más fuerte que sentí fue ver al Chino como padre"

Ricardo Darín habló de un momento que marcó su vida personal y familiar, la llegada de su primer nieto, Dante. En su relato destacó la sorpresa que le generó ver a su hijo, el Chino Darín, en una nueva faceta, un instante que quedó grabado en su memoria y que define esta etapa con un significado especial.

La nueva etapa familiar que vive Ricardo Darín tras la llegada de su nieto Dante

Ricardo Darín compartió cómo fue recibir a un nuevo integrante en la familia, un acontecimiento que lo conmovió profundamente. Más allá del nacimiento de Dante, destacó que lo que más lo sorprendió fue observar la transformación de su hijo en un rol distinto, un detalle que resume la intensidad de este cambio.

Ricardo Darín

En las últimas horas, el reconocido actor abrió su corazón al hablar del nacimiento de su nieto Dante. Además, reveló cómo está viviendo esta nueva etapa rodeado de familia y su círculo más cercano. “Son cosas que... es como caminar y mascar chicle”, comentó sobre cómo convive con su nuevo rol de abuelo.

Durante una entrevista, Ricardo Darín reconoció que aún no pudo ejercer plenamente el papel de abuelo. “No lo tengo muy ejercido. Todavía no tuve la oportunidad de tenerlo conmigo y malcriarlo”, agregó. Aunque aseguró que ya lo tiene “sentido y asumido”, admitió que la práctica de este nuevo rol todavía está en proceso.

Ricardo y Chino Darín

Por otro lado, destacó que conoció a su nieto Dante en el momento en que salía de la sala de parto junto a su hijo. “Lo conocí en el mismo instante en que salían del parto. Mi hijo venía adelante, abrió la puerta del ascensor, y lo más fuerte que sentí fue verlo a él como padre”, relató, entre risas, el artista.

Ricardo Darín reveló cómo vive el Chino Darín su nueva etapa como padre

Además, Ricardo Darín señaló que la llegada de su nieto lo llevó a reflexionar sobre la dinámica familiar y los cambios que se producen con la llegada de un bebé. Sin embargo, aclaró que por el momento todo se organiza en torno a visitas y encuentros, adaptándose a los tiempos de cada uno.

Chino Darín con Dante

Al hablar sobre cómo ve al Chino Darín en su nueva etapa de padre, el actor fue contundente: “Está fantástico, está feliz. Es tremendo. Mi hijo se transforma en padre”. Consultado sobre si le dio algún consejo, fue tajante y fiel a su forma de ver la vida: “No, no se le puede dar consejo. Es un muchacho muy temperamental y cada uno tiene que hacer su propio camino”.

Por ahora, la rutina se organiza entre visitas y encuentros familiares. “Siempre estamos pendientes de encontrar espacios para poder ir a verlos, y ellos también buscan la oportunidad de venir”, contó Ricardo Darín. En este sentido, destacó que ellos se adaptan a los tiempos y compromisos de cada uno, manteniendo como prioridad compartir tiempo con Dante.

Ricardo Darín

Ricardo Darín habló sobre lo que más lo impactó de convertirse en abuelo y destacó la transformación de su hijo en padre como el momento más significativo. La llegada de Dante abrió una etapa distinta que se organiza entre visitas y encuentros, y que lo invita a asumir un rol que todavía está en proceso de construcción.

VDV