De Ricardo Darín y Batistuta a Nazarena Vélez y Anamá Ferreyra: los nuevos abuelos que rompen los moldes

De Ricardo Darín y Gabriel Batistuta a Nazarena Vélez y Anamá Ferreyra, una nueva generación de abuelos se destacó por mantenerse activos en esta nueva etapa como abuelos. Su presente está marcado por la llegada de un nieto que convive con agendas laborales llenas de proyectos, marcando un cambio en la forma de vivir esta etapa familiar.

Ricardo Darín y Gabriel Batistuta, los abuelos que rompen esquemas

De Ricardo Darín y Gabriel Batistuta a Nazarena Vélez y Anamá Ferreyra, los nuevos abuelos que rompen los moldes, reflejando un estilo de vida en el que la familia y el trabajo se complementaron. Con carreras vigentes y compromisos profesionales, cada uno vive una etapa como abuelo sin dejar de lado su actividad cotidiana.

Ricardo Darín

El destacado actor de El Eternauta recibió la noticia de que sería abuelo en 2025, cuando su hijo, el Chino Darín, junto a Úrsula Corberó, anunció la llegada de su primer hijo. En marzo de 2026 nació Dante, quien lo convirtió en abuelo por primera vez. La noticia fue recibida con alegría y se sumó a una trayectoria personal y profesional que lo mantiene como uno de los referentes del cine argentino.

A pesar de este nuevo rol, Ricardo Darín continúa con una agenda laboral activa. Participa en producciones cinematográficas y mantiene su presencia en festivales internacionales, consolidando su lugar como figura central de la industria. La llegada de su nieto se integró a una rutina marcada por proyectos y compromisos.

Gabriel Batistuta y su nieto Lautaro

Por su parte, Gabriel Batistuta se convirtió en abuelo por primera vez en 2020, con el nacimiento de Lautaro, hijo de Lucas Batistuta. En febrero de 2026, la familia volvió a crecer con la llegada de Catalina, su segunda nieta. A pesar de su nuevo rol, el exfutbolista sigue vinculado al deporte, en su trabajo en los campos y la comunicación. Participa en proyectos personales y mantiene apariciones públicas.

Anamá Ferreira y Nazarena Vélez: Las nuevas abuelas que rompen moldes y destacan en su rol

Anamá Ferreira se prepara para recibir a su primer nieto en 2026, tras conocerse que su hija Taina Laurino está embarazada. La modelo vive esta etapa con entusiasmo, sumando un nuevo capítulo personal a una trayectoria marcada por la moda y la comunicación, manteniéndose activa en sus proyectos personales.

Anamá Ferreyra y Taina Laurino | CARAS/Carlos Cervetto

Con una carrera consolidada, la presentadora continúa vinculada a proyectos editoriales y al mundo de la moda. Su debut como abuela llegará en un momento en el que mantiene plena vigencia profesional en distintos ámbitos, mostrando cómo la vida familiar se integra con la actividad laboral.

A la par, Nazarena Vélez se convirtió en abuela en 2023, cuando su hija Barbie Vélez dio a luz a Salvador. La actriz comparte a diario momentos significativos junto a su nieto. La llegada del pequeño marcó un nuevo rol en su vida, pero la productora mantiene una agenda laboral activa en el teatro con “Dos locas de remate” y en los medios.

Nazarena Vélez y su nieto Salvador

De Ricardo Darín y Batistuta a Nazarena Vélez y Anamá Ferreyra, los nuevos abuelos que rompen los moldes muestran cómo la llegada de un nieto se integra a la vida profesional sin detener proyectos ni compromisos. Cada uno, desde el cine, el deporte, la moda o el teatro, continúa activo mientras suma esta nueva etapa familiar.

VDV