Clara Darín sobre el nacimiento de su sobrino: "Se siente como si antes no hubiese sentido nada"

El 9 de febrero, el Chino Darín y Úrsula Corberó le dieron la bienvenida a Dante, su primero hijo. Mediante las redes sociales, la pareja de actores hizo el feliz anuncio del nacimiento de su bebé y desde entonces muestran cómo sus vidas cambiaron con esta nueva etapa como familia. Pero esta llegada no solo alegró la vida de los flamantes padres, sino de todos sus seres queridos. Fue la tía del pequeño, Clara Darín, quien no dudó en expresar cómo se siente con este nuevo rol que tiene como tía.

Clara Darín sobre Dante Darín

Desde que Ricardo Darín cuenta con una gran fama dejó en evidencia la gran unión que construyó con su familia, integrada por su esposa, Florencia Bas, y sus dos hijos, Clara y el Chino. Y especialmente, los hermanos muestran en redes sociales los momentos que comparten y celebran cada paso que dan, destacando con orgullo al otro. Por eso, la llegada del primer hijo del actor fue celebrada por su hermana.

En diversas ocasiones, Clara Darín plasmó en imágenes cómo vivía la espera de su primer sobrino. Previo al nacimiento, la joven habría cometido un error al mostrar un regalo para el pequeño por naces y sus características evidenciaron que se trataba de un niño, información que la pareja de actores no había dado. Sin embargo, este detalle no generó problemas, sino que sacó una duda que tenían muchos.

Lo cierto es que tras el nacimiento de Dante, la joven empresaria no dudó en poner en simples palabras los sentimientos que despertó su sobrino. Con una secuencia de imágenes que van desde la gestación de Úrsula Corberó hasta el momento que tomó la pequeña mano de su sobrino, la flamante tía expresó todo su amor. Y fueron sencillas palabras con las que dejó en claro su amor: "Siento tanto que se siente como si antes no hubiese sentido nada".

El desperar de este nuevo sentimiento, la empresaria lo plasmó sencillamente. Es que estrena su título como tía y lo vive con la felicidad que trasmite el pequeño. Por su parte, el Chino Darín no dudó en expresar el amor hacia su hermana y el cariño que tiene por el nuevo integrante de la familia. Con un "te quiero", el actor apoyó a su hermana.

Pero también, en la publicación de Clara Darín se hicieron presentes cientos de tías, que acompañaron el mensaje al destacar que ocupar ese rol es muchas veces imposible de poner en palabras, debido al gran amor que se despierta al sumar a un sobrina a la vida.