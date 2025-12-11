Claudia Villafañe, la excampeona de MasterChef Celebrity (Telefe), regresa al reality para reemplazar a uno de los participantes más queridos. Según confirmó Yanina Latorre, la empresaria ocupará el lugar de Maxi López, quien viajó a Suiza para acompañar a su esposa en el nacimiento de su hijo, Lando.

Claudia Villafañe vuelve a MasterChef Celebrity: a qué famoso va a reemplazar y hasta cuándo cocina

Según explicó la conductora en Sálvense Quien Pueda (América TV), la empresaria participó de las grabaciones de esta semana, que comenzaron el pasado lunes 8 de diciembre. "Espero que le vaya bien porque yo mañana a las 9 de la mañana tengo que grabar", aseguró Yanina en su programa.

De esta manera, Claudia Villafañe volverá a MasterChef Celebrity, pero esta vez como participante. Cabe recordar que, semanas atrás, la mamá de Dalma y Gianinna Maradona estuvo en el programa para juzgar los platos de los famosos junto a Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis.

Claudia Villafañe en MasterChef Celebrity

Por su parte, Yanina Latorre tendrá la difícil tarea de convencer a los chefs y cuidar también el lugar de Maxi López, que en poco tiempo se convirtió en uno de los participantes más queridos del certamen. Si bien todavía no está confirmada la fecha de regreso del exfutbolista, desde el canal prevén que será en los primeros días de enero, luego del nacimiento de Lando y con Daniela Christiansson ya instalada en su casa de Ginebra.

Así son las vacaciones de Maxi López y su familia en los Alpes franceses

Tras abandonar las grabaciones de MasterChef Celebrity, Maxi López viajó a los Alpes franceses para disfrutar de unas vacaciones en familia. El exfutbolista se refugió junto a su hija, Elle, su esposa, Daniela Christiansson, y su mascota, Kika, en un exclusivo hotel dentro un complejo de ski.

Las vacaciones de Maxi López

Tal como compartió en su cuenta de Instagram, el futbolista disfrutó de la nieve pero también de los paseos para descubrir las decoraciones navideñas de la ciudad y todas las comodidas del hotel. Además, antes del nacimiento de su quinto hijo, Lando, la pareja y su nena vivieron como nunca los últimos días como una familia de tres.