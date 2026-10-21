Rob Jetten y Nicolás Keenan serán padres: el tierno posteo

En febrero, el primer ministro de los Países Bajos, Rob Jetten (39) asumió en su cargo y se convirtió en uno de los políticos de mayor trascendencia del país. Pero el hecho no fue el más importante de su existencia. Ya que el líder del partido D66 no sólo celebró ser el ministro más joven en la historia holandesa sino que también abrió la puerta a su protegida intimidad.

El primer ministro Rob Jetten y el jugador de jockey argentino Nicolás Keenan serán padres: "Alguien viene en camino..."

Convencido de su amor, Jetten reveló que se había comprometido con el jugador argentino de hockey sobre césped Nicolás Keenan (31), que integra la selección argentina de Los Leones. La pareja contó que se conoció, en 2022, por las redes sociales, aunque se cruzaban en el supermercado antes de comenzar con sus mensajes. Y coinciden que los primeros tiempos no fueron sencillos y por eso mantuvieron la relación en el ámbito privado. Pero el amor se consolidó y en noviembre de 2024 anunciaron su compromiso “Pronto seremos Mr. y Mr.”. Aunque ya contaron que están preparando su boda, hubo otro mensaje que sorprendió a todos.

Las tiernas imágenes con las que Rob Jetten y Nicolás Keenan anunciaron que serán padres gracias a la ayuda de su amiga Lisa.

“En la primavera de 2027 seremos padres… Alguien muy especial viene en camino. Nos vemos en 2027, chiquito. No existen palabras lo suficientemente grandes para dar las gracias a nuestra donante de óvulos, a nuestra gestante, Lisa… Nada de esto sería posible sin ella”, publicaron Rob y Nicolás en sus redes. La pareja recurrió a la gestación subrogada gracias a una amiga que los ayudó a cumplir su deseo de formar una familia.