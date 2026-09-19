La reacción de Sergio Lapegüe por el nacimiento de su primera nieta, la hija de Mica Lapegüe

Sergio Lapegüe se enteró de una noticia hermosa: el nacimiento de Delfina Bartolomé Lapegüe, su primera nieta y, además, primera la hija de Micaela Lapegüe y Tomás Bartolomé. Junto a su esposa, Silvia “Bochi” Todaro, recibió la noticia en casa y lo registró en un video en el que se dan un abrazo y repiten con augurio que nació la beba. El periodista escribió después en la publicación de su hija: “La felicidad que tengo, no paro de llorar. Gracias, gracias, gracias. Bendiciones".

Sergio Lapegüe y Bochi al conocer el nacimiento

En las horas previas, Silvina Todaro se filmó en el living: “Ahí viene, viene en busca de novedades”, dice a la cámara. Sergio Lapegüe entra por el fondo, mira el celular y exclama “última noticia”; sigue ella. Cierra “Sin novedades”.

Cuando llegó el aviso, los dos se grabaron otra vez. “¡Nació Mochi!”, gritan. Se abrazan, ella llora y ríe. Él, contra su cara: “Bendiciones”. Mochi es el apodo que usan en casa. El nombre de la beba es Delfina Bartolomé Lapegüe.

En el post de Micaela, Lapegüe dejó el comentario que resume el mismo momento: no paraba de llorar, “gracias, gracias, gracias”, “Bendiciones”. Bochi escribió por su lado que la familia había esperado a Delfi “con tanto amor y buena vibra” y que Mica y Tomás la habían convertido “en abuela oficialmente”.

Delfina Bartolomé Lapegüe la hija de Mica Lapegüe

Micaela Lapegüe y Tomás Bartolomé presentaron a su hija este sábado en Instagram. En la foto, ella está en la camilla, con cofia, y la recién nacida sobre el pecho. El texto, compartido con la cuenta de él (@tomibartolome), dice: “Delfina Bartolomé Lapegüe, te hiciste desear tanto. Te amamos con nuestra vida entera”.

Mica Lapegüe antes de dar a luz (redes sociales)

El 6 de septiembre, cuando Sergio Lapegüe cumplió 62, Micaela ya lo saludaba como el abuelo de Delfi. “Qué lindo es que seas mi papá y el abuelo de Delfi. Estoy orgullosa y agradecida”, escribió. Él le respondió: “Mi risa es tu risa… siempre por siempre. Y será la de Delfi sin dudas”.

En marzo, Micaela Lapegüe anunció el embarazo con la primera ecografía y el audio del latido. El 16 de ese mes publicó la revelación de sexo: esperaban una nena. En mayo mostró un globo con el nombre y escribió: “Delfi te esperamos con mucho amor bebita”. En julio dijo que la fecha estimada de parto era el 12 de septiembre. Delfina nació una semana después.

Tomás Bartolomé es piloto. En esa misma entrevista ella contó que quería casarse primero y que él prefería ser padre primero. Llevan más de tres años juntos.

La noticia del sábado volvió a Sergio Lapegüe y a Silvia Todaro al mismo lugar en el que estaban esperando las novedades: su casa. Primero el video en el que no tenían noticias y luego, cuando ya sabían que su hija había sido mamá, los dos estallaron de alegría. En ese clip, se oye el apodo de Mochi, y la frase que el repite con mucho augurio: “bendiciones”.

Esa reacción es la que cierra el círculo que la familia venía mostrando desde marzo y que hoy los unió aún más como familia. Hoy el comentario que dejó en el post de su hija dice lo mismo que se observa desde el living: que no paraba de llorar y que daba las gracias, mostrando su agradecimiento por el nacimiento de su nieta. El nombre de la beba es Delfina, el video de la casa y el mensaje en Instagram son los registros que él selecciono para contar esta hermosa e inolvidable postal.