Francesca De Paul sigue los pasos de su mamá y protagonizó su primera campaña como modelo

Cami Homs es madre de tres hijos, los dos primeros nacieron fruto de su relación pasada con Rodrigo De Paul mientras que la última la tuvo con su actual pareja José Sosa. Francesca De Paul, su primogénita, es quien suele mostrarse junto a su padre y cautivar la atención en cada posteo de la modelo. En esta ocasión, la pequeña fue protagonista de su primera campaña como modelo y enterneció a todos en las redes.

A los 7 años, Francesca De Paul brilló en su primera producción de fotos como modelo

Francesca de Paul, la hija de Cami Homs y Rodrigo De Paul, inició su camino en el mundo de la moda siguiendo así los pasos de su mamá. Con apenas 7 años, la menor realizó su primera sesión de fotos y conquistó las redes con su espontaneidad y carisma frente a cámara.

Tal como contó Cami Homs hace algunas semanas durante una entrevista, Francesca De Paul fue quien decidió unirse a una reconocida marca de zapatillas infantiles para participar de una producción fotográfica junto a Roma, la hija del actor e influencer Lionel Ferro, con quien comparte una tierna amistad. Durante la jornada, ambas niñas desplegaron toda su simpatía y se mostraron cómodas posando, en una experiencia que marcó el debut de la menor en el universo fashionista.

Cami Homs junto a su hija Francesca De Paul

La campaña estuvo dividida en dos propuestas. Por un lado, las niñas posaron con distintos modelos de calzado combinados con accesorios y complementos de la marca, imágenes que reflejaron un estilo divertido, colorido y pensado para el público infantil. Por otro, participaron de una colección especial inspirada en el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

En ese marco, Francesca De Paul y Roma Ferro también grabaron un divertido video promocional en el que lucieron las camisetas albicelestes y compartieron juegos, risas y bailes, demostrando la complicidad que las une. El material rápidamente llamó la atención de los seguidores de ambas familias, que celebraron la soltura y el encanto de las menores.

Las palabras de Cami Homs sobre el debut de su hija Francesca De Paul como modelo

Tiempo atrás, Cami Homs había contado que Francesca De Paul tiene una personalidad muy distinta a la suya. Durante una entrevista en el canal de YouTube La dignidad ya la perdimos, la influencer habló con humor sobre las características de sus hijos y sorprendió con una divertida descripción de su niña.

“Fran es nada que ver a mí, no tiene mi personalidad. Ella es histérica, caprichosa y no salió a mí claramente, aunque sí físicamente”, comentó entre risas. Además, reveló que su hija tiene una cuenta privada de TikTok bajo su supervisión y que disfruta mucho de crear contenido. “Ella hace videos de todo, de su rutina de skincare, de maquillaje”, explicó.

Cami Homs y su hija Francesca De Paul

Cami Homs también contó que durante mucho tiempo rechazó propuestas comerciales para su hija, pese al interés que despertaba entre distintas marcas. Sin embargo, este año fue la propia Francesca De Paul quien manifestó su deseo de participar en una campaña. “Me hablaron un montón de marcas que la querían para hacer campañas y yo como que ‘no, no’ hasta que un día de este año, ella me dijo ‘mamá quiero ser modelo de esta marca’ y me contacté con ellos y quedaron fascinados”, recordó.

Por último, Cami Homs dejó en claro que la decisión siempre estará en manos de su hija. “Jamás la voy a obligar a hacer algo que ella no quiera”, concluyó, dejando en evidencia que este primer trabajo frente a cámara nació del entusiasmo y de su propia iniciativa. De esta manera, Francesca De Paul sigue los pasos de su mamá y protagonizó su primera campaña como modelo para una reconocida marca de zapatillas infantiles.