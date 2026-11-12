Las románticas fotos de India Ortega, la hija de Emanuel Ortega, y su novio, Francisco Trigili: picnic, guitarreada y relax al sol

India Ortega, la hija de Emanuel Ortega, compartió en sus redes sociales una serie de fotografías de una escapada junto a su novio, Francisco Trigili. Entre paisajes verdes, momentos al aire libre y escenas de intimidad, la joven mostró parte de los días que pasó con su pareja, en un entorno alejado de la rutina.

Así fue la escapada romántica de India Ortega y su novio Francisco Trigili

Así fue la escapada romántica de India Ortega y su novio Francisco Trigili

Las postales permitieron conocer algunas de las actividades que realizaron durante la estadía. Desde un picnic en medio del campo hasta una noche romántica con guitarra y tardes de descanso bajo el sol, la pareja aprovechó el tiempo para disfrutar de distintos planes junto a su perro.

India Ortega y Francisco Trigili disfrutaron de un picnic y de buena música

Entre las fotografías que compartió India Ortega, una de las escenas los mostró juntos en medio de un amplio campo, rodeados de vegetación. La escapada también incluyó un picnic, con una ensalada fresca preparada para disfrutar al aire libre. La propuesta se completó con momentos de relax bajo el sol y tiempo compartido con sus mascotas.

India Ortega y Francisco Trigili disfrutaron de un picnic y de buena música

India Ortega y Francisco Trigili disfrutaron de un picnic y de buena música

India Ortega y Francisco Trigili disfrutaron de un picnic y de buena música

La música también tuvo su lugar durante la jornada, y es que Fran tocó la guitarra para la hija de Enmanuel Ortega. En otras imágenes se los pudo ver disfrutando del paisaje y compartiendo distintos momentos con su perro, que también fue parte de la experiencia. Así, las actividades al aire libre ocuparon un lugar central en las postales que India publicó.

La casa de campo donde India Ortega y su novio disfrutaron de unos días de relax

La escapada también permitió conocer algunos de los espacios de la casa de campo en la que se alojaron India Ortega y Francisco Trigili. La propiedad cuenta con grandes ventanales que dan al jardín, ambientes cálidos y una chimenea que aparece encendida en una de las fotografías. La arquitectura y la conexión con el exterior fueron parte de las imágenes que India eligió compartir.

casa de campo donde India Ortega y su novio disfrutaron de unos días de relax

casa de campo donde India Ortega y su novio disfrutaron de unos días de relax

En el interior, la pareja también disfrutó de momentos de descanso. Una de las postales se puede ver al joven preparando una comida junto a al venta, mientras que en otra se pudo ver una tarde de relax en el sillón, acompañados por sus mascotas. De esta manera, India Ortega compartió distintas escenas de una escapada en la que el picnic, la música y el tiempo juntos fueron algunos de los planes que eligió junto a Francisco Trigili.