El romántico gesto de Valentino López con su novia por su cumpleaños

Valentino López, el hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López, volvió a demostrar que el romanticismo no tiene edad. Este miércoles 3 de septiembre, el futbolista de las inferiores de River Plate compartió en sus historias de Instagram varias fotos dedicadas a su novia, Carola Sánchez Aloe, con motivo de su cumpleaños número 16.

Los gestos de Valentino López con su novia por su cumpleaños

El gesto comenzó con un breve mensaje cargado de cariño: “Te amo mucho @carolasanchezaloé”. Junto a esas palabras, publicó una fotografía tomada dentro de un ascensor. En la imagen se los ve abrazados, sonrientes, mientras Carola sostiene un ramo de rosas blancas envueltas en papel transparente. La escena causó ternura en sus seguidores, que comentaron en la historia.

Valentino López y su novia, Carola

En otra de las historias, Valentino eligió una foto diferente e igual de significativa: aparece vestido de traje oscuro, besando a Carola mientras ambos se funden en un abrazo. El fondo neutro y el encuadre simple le dieron protagonismo absoluto a la pareja. Sobre la imagen, el futbolista escribió: “Feliz cumple mi amor”, reafirmando el tono afectuoso de la dedicatoria.

Para completar la sorpresa, Valentino sumó un video musicalizado con “The First Time”, de Damiano David. La elección del tema no pasó desapercibida entre los seguidores, ya que en reel incorporaron la letra del tema, acompañando diferentes momentos de la pareja.

No es la primera vez que Valentino comparte momentos junto a Carola. En sus redes, suele dejar ver paseos, fotos casuales y los detalles que tienen mutuamente. Sin embargo, esta serie de historias destacó por la dedicación y el tono personal: flores, declaraciones y un ambiente ideal para recibir juntos el cumpleaños de ella.

El gesto recibió decenas de comentarios positivos en perfiles de fans y páginas que siguen a la familia López-Nara. Muchos elogiaron la naturalidad de la pareja y la ternura de las dedicatorias, resaltando que, pese a su corta edad, Valentino mantiene un vínculo que cuida y comparte con orgullo.

Con apenas 15 años y un futuro deportivo que comienza a forjarse en River, Valentino López se toma el tiempo para expresar sus sentimientos. Sus publicaciones de este 3 de septiembre confirman que, más allá de la cancha y de los focos mediáticos que rodean a su familia, el adolescente se permite gestos sencillos y una relación discreta con su novia.

F.A