Tini Stoessel y Rodrigo De Paul no se se casan pero planean un nuevo festejo

La reconciliación de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul es un hecho, aunque en esta segunda vuelta decidieron mantener su vínculo con gran hermetismo, sus apariciones juntos en importantes eventos fueron la confirmación del retorno de su vínculo luego de dos años separados. Y con esta nueva etapa, los rumores de casamientos comenzaron a resonar fuertemente, con una vigente organización de una gran boda que todo indicaba que se celebraría a finales del 2025 en la Argentina.

Pero mientras las campanas de boda suenan fuertemente, fue el abogado y panelista Mauricio D‘Alessandro quien aseguró que la pareja, finalmente, no contraerá matrimonio, aunque la organización de un evento sigue en pie.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul no contraerán matrimonio: qué van a festejar

Desde hace algunos meses, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul volvieron a encontrarse luego de casi dos años desde su ruptura. Las salidas a comer y los recorridos por las calles de Madrid juntos despertaron la atención de todos al hablarse de una reconciliación, y esto se confirmó luego que la cantante lo acompañara al jugador en su incorporación oficial en el Inter Miami.

De esta forma, sin hacer declaraciones en los medios, dejaron en claro que decidieron apostar a su amor. Y con este nuevo camino juntos, llegaría la boda o al menos esos indican los rumores provenientes del círculo íntimo de ambos. La cantante ya había avanzado con el diseño de su vestido de novia al elegir a la diseñadora estadounidense Romona Keveza quien ya estaría trabajando en la prenda en su atelier de Miami. También, se habló de la preparación de un acuerdo prenupcial para que cada uno resguarde sus bienes.

No obstante, el gran festejo de la pareja no sería por su boda. El lunes por la tarde, Mauricio D‘Alessandro en el DDM (América) afirmó que la pareja no contraerá matrimonio.“No hay prenupcial, no se van a casar. Bombazo para DDM”, lanzó el letrado y anticipó que no podía bridar detalles sobre la información que posee, pero aseguró que no habrá una firma por parte de la pareja.

Ante la insistencia de sus compañeros de equipo para conocer más sobre la situación, Mauricio D‘Alessandro lanzó: “Lo que sí sé es que sí hay vestidos, pero no los vestidos que se dicen. Y hay un plan, hay una fiesta”. De esta forma, se especuló sobre la unión que tendría la pareja que no estaría enmarcada en un cuadro legal, pero si en el amor que sienten y quieren celebrar junto a sus amigos. Todo indica que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul siguen con la organización de su gran fiesta para finales del 2025.