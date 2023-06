L-Gante está viviendo una situación compleja en su vida. Está semana las autoridades de General Rodríguez lo detuvieron acusado por amenazas y privación ilegítima de libertad. Mucho se ha especulado en cuanto a esta polémica y durante la jornada de este jueves, el cantante se encontraba en un proceso indagatorio.

Al DDI de General Rodríguez llegó la madre de L-Gante, Claudia Valenzuela y su expareja Tamara Báez, en compañía de Jamaica, hija del intérprete. A las afueras del recinto, la progenitora denunció que no la habían dejado a ver a su hijo. "Estoy como toda mamá puede estar en un momento así: con nervios, miedo, con ansiedad, con las lágrimas a flor de piel. Tengo que ser fuerte porque hay una familia, amigos y gente que está pendiente de vos y de tu hijo. Agradezco a todos los que nos apoyan", expresó la mujer ante la presencia de varios medios de comunicación.

L-Gante y Claudia Valenzuela.

Qué dijo Alejandro Cipolla sobre el futuro de L-Gante ante la Justicia

Seguidamente, pasado al mediodía de esta jornada, se comenzó a escuchar la posibilidad de que el abogado de L-Gante, Alejandro Cipolla sería destituido por la familia del cantante, puesto que, estarían inconformes con el trabajo de defensa que está llevando a cabo el letrado. Tras esto, el profesional en leyes otorgó declaraciones a Intrusos, el programa que conduce Flor de la V en América TV.

Ante las preguntas del notero, Cipolla destacó que aún continuará en la defensa de L-Gante y que es mentira que la familia del oriundo de General Rodríguez le haya solicitado que se haga a un lado del caso. Posteriormente, aseguró que es muy probable que en la próxima semana el intérprete de "El último romántico" sea excarcelado.

Alejandro Cipolla.

"Yo creo que esto va a terminar en una excarcelación la semana que viene", comentó, resaltando que la "calificación legal" de esta causa con las otras que se le han acusado a L-Gante fue lo que ameritó la encarcelación. Por otra parte, detalló que el artista será trasladado a un centro de reclusión en Quilmes. "La idea es mandarlo a lo que venga de cerca de General Rodríguez porque es una locura para la familia trasladarse".

"El nunca estuvo incomunicado. Ya puede hablar y estar con todos", señaló Alejandro Cipolla, mientras que, al mismo tiempo desde Intrusos recordaban que Claudia Valenzuela había denunciado temprano que a L-Gante no lo dejaban comunicarse con su familia. "Capaz que la madre no conoce el tecnicismo de lo que es, pero nunca estuvo incomunicado. Solo que no dejaron ingresar a la familia a la DDI por los horarios", sentenció tajante.

AM